Che traguardo per NVIDIA! Più di 500 titoli compatibili con RTX

A differenza di 5 anni fa, però, adesso i "potenziatori" RTX sono molto più diffusi nell'universo del gaming. Proprio oggi NVIDIA festeggia un traguardo encomiabile: i giochi e le app potenziati da RTX sono ora più di 500 . Per celebrare questo successo, NVIDIA ha dato il via all'iniziativa RTX 500 . Andiamo a vedere di cosa si tratta!

È dal 2018 che il termine RTX bazzica nel mondo del gaming e delle schede video : tuttavia, fino a qualche tempo fa, solo in pochi si potevano fregiare delle tecnologie avanzate come ray tracing e DLSS , pronte ad aumentare la fedeltà visiva con riflessi ed illuminazione nettamente migliorati rispetto agli standard.

Il nuovo GeForce Game Ready Driver

Anzitutto, NVIDIA ha annunciato il nuovo GeForce Game Ready Driver, grazie al quale sarà possibile accedere a nuove funzionalità in titoli già in commercio e nei giochi di prossima uscita, come THRONE AND LIBERTY e Avatar: Frontiers of Pandora.

In particolare, ci sono delle importanti novità per i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone. Oltre all'arrivo della stagione 1 con tre nuove mappe, armi extra e altri contenuti aggiuntivi, dal 6 dicembre entrambi i titoli di CoD implementeranno il Full Ray Tracing e NVIDIA DLSS 3.5 con Ray Reconstruction alla lobby prepartita.

Anche Cyberpunk 2077 riceverà un aggiornamento che si interfaccia con il nuovo driver, grazie a cui offrirà ottimizzazioni tecnologiche che migliorano ulteriormente la qualità delle immagini, con la versione definita della Ray Tracing: Overdrive Mode e il DLSS Ray Reconstruction a partire dal 5 dicembre.