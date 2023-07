Euronics ha una bella selezione di accessori tech per l'estate: ecco le offerte più interessanti!

Il nuovo volantino Euronics " Accessori sotto l'ombrellone " mette in saldo tutto ciò che serve a rendere la vostra estate tecnologica. Fino al 31 agosto trovrete in offerta auricolari, speaker Bluetooth, cuffie, lettori MP3, console DJ, più tanti altri accessori tech . Nella galleria a seguire vi lasciamo il volantino completo. Date un'occhiata ai prodotti!

Accessori sotto l'ombrellone fino al 31 agosto

Vediamo subito cosa bolle in pentola. Tanti speaker Bluetooth portatili e cuffie di aziende rinomate come JBL e Sony, più comodissimi MP3 Trevi. Console DJ Pioneer e Hercules a prezzi convenienti. Tra gli accessori abbiamo videocamere IP, coloratissime ricetrasmittenti (perfette per i bagnini in spiaggia), power bank e auricolari.

Per approfondire le altre promo Euronics rimandiamo al sito ufficiale della nota catena. A fine articolo vi lasciamo una piccola selezione di prodotti in sconto.

