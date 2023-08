Volantini settimanali al 1 settembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Nei nuovi volantini disponibili in queste settimane da Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store c'è tanta aria di Back To School ma non solo. Tra le varie offerte tecnologiche proposte dalle promozioni delle catene di elettronica ci sono sconti speciali per notebook, televisori, smartphone e ovviamente anche tanti accessori domotici e gaming per tutti i gusti. In questo articolo abbiamo selezionato e raccolto tutti i volantini attivi per i prossimi giorni, con link diretti per ogni promozione. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del volantino Unieuro sono tutte integrate nella promo Back To School e propongono un rimborso speciale fino a 250€ per chi acquista un nuovo computer e rende l'usato. Un ottimo affare se volete cambiare il vostro notebook con una macchina più potente. Scoprite i modelli selezionati per l'offerta dal link in basso. Volantino Unieuro "Back To School" fino al 7 settembre

Volantino Euronics

Volantino MediaWorld

Tra i volantini MediaWorld attivi questa settimana resiste "La casa per me" e "La cucina dei tuoi sogni" (fino al 27 agosto) con piccoli e grandi elettrodomestici in offerta. Abbiamo poi "Back to school" che porta in tavola vari prodotti tech in offerta, più qualche promo interessante (soprattutto sui computer), il tutto fino al 30 agosto. Ecco a voi i link delle promo. Volantino MediaWorld "Back to school" fino al 30 agosto

Volantino MediaWorld "La casa per me" e "La cucina dei tuoi sogni" fino al 27 agosto

Volantino Expert

Mancano pochi giorni allo scadere del volantino Expert "Proteggi la tua estate" (fino al 30 agosto) con tanti prodotti in offerta e una promo decisamente interessante per i professionisti: con l'acquisto di un computer tra quelli selezionati, potrete ricevere in regalo una stampante Wi-Fi multifunzione e un abbonamento M365 Personal. Date un'occhiata al volantino completo dal link a seguire. Volantino Expert "Proteggi la tua estate" fino al 30 agosto

Volantino Trony

I nuovi volantini Trony sono tutti allineati sulla stessa promozione, una delle più celebri in assoluto per la catena: parliamo ovviamente di "Il meno caro lo paghi la metà", che propone la classica formula super conveniente: acquistate due prodotti (tra quelli selezionati sul volantino) e avrete uno sconto del 50% su quello meno costoso. Sfogliate tutti i volantini disponibili fino al 17 settembre dal link a seguire. Volantino Trony "Il meno caro lo paghi la metà" fino al 17 settembre

Volantino Xiaomi