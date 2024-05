Volantini settimanali al 10 maggio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo la settimana con la nostra raccolta volantini. A seguire tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi per la prossima settimana. Fino al 10 maggio troverete tanti prodotti tech in offerta (molti anche in sottocosto), più qualche promo sparsa qua e là come l'ormai nota "Prendi 3 paghi 2" da Trony. Vi invitiamo a proseguire con le varie categorie dedicate a ciascuno store dove troverete i link diretti ai volantini. Vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro si firma "Sottocosto". Fino all'11 maggio troverete sconti e rateizzazioni su smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici. Occhio al numero di pezzi disponibili! In sottocosto troverete Galaxy S23 a 649€, MacBook Air 13" M2 a 999€ e iPhone 15 a 779€. Attenzione perché i prezzi dei prodotti "non sottocosto" presenti all'interno del volantino saranno validi fino al 16 maggio. Per il resto dei prodotti vi lasciamo il volantino completo.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "La tecnologia che ti premia", valido fino al 9 maggio, spicca per i suoi prodotti tech in offerta e per la sua promo riservata a chi entra nel MediaWorld Club. Andiamo a spiegare la promo: si riceve un punto per ogni euro speso (i punti si moltiplicano per i prodotti con bollino "X2" o "X3"), più un coupon sconto (fino a 50€ per 3000 punti). Con il servizio iChange la supervalutazione del vostro smartphone usato è garantita. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Soluzioni tech offerte smart" (valido fino al 15 maggio) spicca per la sua promozione sui computer (soprattutto portatili) che andiamo brevemente a spiegare: acquistando uno dei computer selezioni presenti all'interno del volantino, riceverete in regalo uno smart kit comprendente Microsoft 365 Personal, Kaspersky standard (protezione antivirus e firewall), più un paio di cuffie Trust Gaming Fayzo. Supervalutazione garantita per i nuovi Samsung Galaxy A55 e A35. Ecco a voi il volantino completo pronto da sfogliare.

Volantino Euronics

"Tasso zero" è il nuovo volantino Euronics da Nova e La Via Lattea. Fino all'8 maggio potrete acquistare una varietà di smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici (con un prezzo superiore a 299€) e pagarli in comode (10 o 20) rate mensili a tasso zero. La promo è rivolta solo agli iscritti Star Club. Ancora attivi i volantini Euronics "Svuota tutto" da CDS e "Sottocosto" da Dimo con prodotti tech in offerta, promozioni dal contenuto interessante, sconti, rateizzazioni a tasso zero e rimborsi. Di seguito il nostro articolo dedicato alle promo.

Volantino Trony