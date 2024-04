Volantini settimanali al 12 aprile: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Eccoci qui come ogni fine settimana con la nostra raccolta volantini. Di seguito troverete tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attive fino al 12 aprile. Per la prossima settimana sconti, rateizzazioni a tasso zero (anche mini rate), offerte riservate, supervalutazione usato, novità tech e molto altro ancora. Per comodità nostra e vostra abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Per questa settimana troverete ancora attivo il volantino Unieuro "Cambia il tuo vecchio PC!" con tanti dispositivi tech in offerta e una super promo sui PC. Acquistando un PC fisso o portatile di qualsiasi marca (incluso Apple) del valore minimo di 299€ potrete ricevere fino a 300€ di rimborso (oltre che il ritiro dell'usato direttamente da casa vostra). Per saperne di più date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics "Green Tech"da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano porta in tavola sconti, rateizzazioni a tasso zero (anche mini rate), più tante offerte riservate agli iscritti Star Club. Inoltre, con NoteBack potrete acquistare un portatile oggi e ricevere fino al 50% di cashback su quello di domani. Da Euronics il vostro smartphone usato vale fino a 700€ con TechBack. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato al volantino.

Volantino MediaWorld

Le offerte del nuovo volantino MediaWorld "Spring Party" profumano di primavera! All'interno del volantino troverete una varietà di smartphone, portatili, monitor, TV ed elettrodomestici in sconto. Inoltre, con il servizio IChange, MediaWorld supervaluta i vostri smartphone (anche iPhone) e smartwatch usati. Occhio alle offerte riservate ai possessori di carta MediaWorld Club e alle novità gaming (dal 6 aprile sarà disponibile MSI Claw A1M - Grip and Game). Vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi", valido nei punti vendita dei gruppi DGgroup e GAER, spicca per le sue offerte speciali. Al suo interno tanti smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici in sottoprezzo, più un imperdibile speciale clima con tanti climatizzatori acquistabili a rate (10 o 20 mesi) a tasso zero. Expert supervaluta il vostro smartphone usato! Ecco a voi il nostro articolo dedicato.

Volantino Trony