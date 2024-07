Volantini settimanali al 12 luglio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo la settimana con la nostra ormai famosa raccolta volantini. Di seguito tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony attive fino al 12 luglio. Piccolo spoiler: troverete una varietà di prodotti in sconto (anche in sottocosto), offerte sui TV, Black Friday Summer Edition, rateizzazioni a tasso zero, più l'imperdibile promo "Prendi 3 Paghi 2" da Trony. Per facilitarvi le cose abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "Estate alla grande" sono praticamente su tutto! Fino al 18 luglio troverete in sconto smartphone (tra cui Samsung S24 e S23 oggetto della promo Galaxy Unpacked e Motorola Razr 50 Ultra a soli 1199€ con Buds+ in regalo), smartwatch, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, più vari accessori tech. Occhio alla modalità di pagamento 20 x 23 (il prezzo diviso 20, il pagamento in 23 rate). Ecco a voi il volantino completo.

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics da CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno si firma "Sottocosto bello fresco" e con le sue offerte speciali sarà valido fino al 17 luglio. All'interno del volantino troverete una varietà di smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in sottocosto, più rateizzazioni a tasso zero (con primo pagamento fino ad ottobre), più offerte riservate agli iscritti Star Club. Inoltre, con TechBack, Euronics da valore al vostro usato (smartphone, notebook e console).

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "Eurogoool!" continua a celebrare questi Europei 2024 con grandi offerte e qualche promo. Fino al 7 luglio troverete una varietà di dispositivi tech in sconto (dagli smartphone ai TV), più finanziamenti su misura e raccolta punti (i possessori di carta MediaWorld riceveranno un punto per ogni euro speso e coupon sconto). Inoltre, con il servizio IChange MediaWorld supervaluta il vostro smartphone usato. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Black Friday Summer Edition", valido fino al 10 luglio, porta in tavola sconti eccezionali su una vasta gamma di prodotti tecnologici e per la casa. Occhio anche alle novità: Motorola Razr 50 Ultra e Realme GT6 acquistabili anche in comode rate mensili! Per sfogliare il volantino Expert completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER vi basterà cliccare su questo indirizzo.

Volantino Trony

Con il nuovo volantino Trony "Prendi 3 Paghi 2" scegliendo un grande elettrodomestico o un TV del valore minimo di 399€ (oppure un piccolo elettrodomestico del valore minimo di 59,90€) insieme ad altri due prodotti a scelta, riceverete un buono sconto da utilizzare immediatamente alla cassa (pari al prezzo del prodotto meno caro). Diversamente con la formula "Prendi 2 Paghi Metà del Meno Caro", acquistando due prodotti riceverete uno sconto pari al 50% del prezzo di quello meno costoso. Ecco a voi il volantino completo.