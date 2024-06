Volantini settimanali al 14 giugno: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo questa prima settimana di giugno con la nostra raccolta volantini. A seguire tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attive per la prossima settimana. Fino al 14 giugno troverete sconti (anche prodotti in sottocosto e sottoprezzo), rateizzazioni a tasso zero, promo sui TV in occasione degli Europei 2024, regali (da MediaWorld c'è Sky), ritiro e valutazioni usato, più un inaspettato BlackFriday estivo. Per comodità nostra e vostra abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Continuano ancora per questa settimana le offerte del volantino Unieuro "I campioni della tecnologia". Fino al 12 giugno troverete una valanga di TV acquistabili a rate a tasso zero, modalità di pagamento 20 x 23 (il prezzo diviso 20, il pagamento in 23 rate), tante offerte speciali per tutto l'ecosistema PlayStation (controller DualSense, PS5 Slim, ma anche il visore PSVR2), più smartphone, portatili ed elettrodomestici a prezzi convenienti. Per saperne di più, vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics "Black Friday" da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno porta in tavola una varietà di offerte speciali. Fino al 19 giugno troverete sconti, rateizzazioni a tasso zero, valutazioni usato, cashback e offerte riservate. Con NoteBack acquistando un portatile oggi riceverete fino al 50% di cashback per quello di domani. TechBack da valore al vostro smartphone usato. Per i più curiosi lasciamo il volantino completo.

Volantino MediaWorld

Resiste ancora per questa settimana il volantino MediaWorld "Immagina l'emozione degli europei". In occasione degli Europei 2024, acquistando uno dei prodotti selezionati all'interno del volantino (soprattutto TV, ma anche smartphone, portatili ed elettrodomestici) riceverete in regalo Sky! Ecco a voi il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Expert

Resta attivo per questa settimana il volantino Expert "Sottocosto". Fino all'8 giugno troverete una varietà di smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici a prezzi convenienti. Occhio perchè le offerte "Sottoprezzo" saranno invece valide fino al 12 giugno! Sempre attenti al numero di pezzi disponibili. Tante offerte speciali per tutto l'ecosistema PlayStation. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili. Vi lasciamo il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppiDGgroup e GAER.

Volantino Trony

Valido ancora fino al 13 giugno il volantino Trony "Cambia TV, fai goal". All'interno un'interessante promozione sui TV: acquistando un modello tra quelli evidenziati, avrete il ritiro a casa del vostro usato e potrete ottenere fino a 300€ di valutazione. Tra i prodotti in sconto non mancano smartphone, portatili, accessori ed elettrodomestici acquistabili anche in comode 20 rate mensili a tasso zero. Ecco a voi il nostro articolo dedicato alla promo.