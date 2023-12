Volantini settimanali al 15 dicembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Le offerte di tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store accolgono a braccia aperte questo Natale 2023. Fino al 15 dicembre troverete sconti e rateizzazioni a tasso zero su una valanga di prodotti tecnologici e promozioni dal contenuto interessante (come la conosciutissima "Il meno caro lo paghi la metà"). Non vi resta che sfogliare i volantini di ogni singolo store (abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini) e scegliere il vostro regalo tech! A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro "Sottocosto" valido fino al 16 dicembre porta in tavola succulenti sconti e rateizzazioni a tasso zero su smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici. Occhio al bollino rosso che dichiara il numero di pezzi disponibili. Tra i prodotti da acquistare in comode rate mensili a tasso zero spicca iPhone 14 a 749€, Honor 90 a 399€, Google Pixel Watch 2 a 329€ e MacBook Air M1 a 849€. Per il resto dei prodotti vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Euronics

I nuovi volantini Euronics vi augurano buon Natale e un felice "Sottocosto". Fino al 31 dicembre troverete una valanga di smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici in offerta. Sempre attenti al numero di pezzi disponibili. Occhio anche alle offerte riservate ai possessori di carta "Star Club". Sfogliate il volantino completo e scegliete il vostro prodotto in sottocosto!

Volantino MediaWorld

Il volantino MediaWorld che vi andiamo a proporre questa settimana è "Scegli il tuo regalo tech" dove troverete un po' di tutto, non solo prodotti tech: smartphone, tablet, accessori tech (mouse, tastiere, cuffie, SSD, Hard Disk e così via), borse e zaini notebook, giochi per bambini, più fotocamere ed elettrodomestici. Non mancano le novità: PS5 Slim seguita da Galaxy SmartTag2. Date un'occhiata più da vicino ai prodotti in sconto e scegliete il vostro regalo tech!

Volantino Expert

Il volantino Expert di questa settimana si firma "Orange Christmas". Oltre agli innumerevoli prodotti in sconto (portatili, smartphone, smartwatch, TV, piccoli e grandi elettrodomestici) al suo interno troverete delle promo piuttosto interessanti: acquistando un nuovo Galaxy Z Flip5, Z Fold5, S23 Ultra, S23+, S23 potrete ricevere fino a 700€ di valutazione, più 200€ di supervalutazione. Ecco a voi il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

Volantino Trony