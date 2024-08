Volantini settimanali al 16 agosto: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

A chiudere il cerchio come ogni fine settimana abbiamo la nostra raccolta volantini. A seguire tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store. Piccolo spoiler: fino al 16 agosto troverete una varietà di dispositivi tech in offerta, succulenti fuoritutto, imperdibili sottocosto e un caldissimo Black Friday estivo. Non vi resta altro da fare che proseguire con le varie categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "Il vero fuoritutto" sono praticamente su tutto! Sfogliando il volantino completo troverete sconti, rate a tasso zero, novità smartphone e convenienti modalità di pagamento. Inoltre, con UniUpgrade potrete valutare il vostro smartphone, tablet o wearable e ricevere subito un buono acquisto. Sempre per quanto riguarda gli smartphone, rate a tasso zero (con primo pagamento a novembre 2024) per i nuovissimi Galaxy Z Flip6 e Z Fold6. Ma non è finita qui, fino al 40% di sconto su tutte le sedie gaming, fino al 30% di sconto sulle cucine, fino al 15% su bici e monopattini e fino al 20% di sconto su accessori foto.

Volantino MediaWorld

Ultimo giorno per il volantino MediaWorld "Tech da record" ricco di dispositivi tech a buon prezzo. Tra i prodotti da non perdere c'è MacBook Air M1 a 879€ e iPhone 12 a 499€ (disponibili entrambi anche con il servizio valutazione usato e IChange) e il nuovo Realme 12+ da 256 GB a 299€. Occhio alle offerte riservate ai possessori di carta MediaWorld Club (come Lenovo Tab M11 a 199€). MediaWorld pensa anche alla vostra casa con TV (attenti alle novità), piccoli e grandi elettrodomestici in sconto. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate scegliendo il finanziamento giusto per voi. Vi lasciamo il volantino completo pronto da sfogliare.

Volantino Euronics

Tanti nuovi volantini Euronics validi fino al 21 agosto! "Svuota tutto" da CDS con tante offerte riservate agli iscritti Star Club. "Prendi e scappa in vacanza" da Dimo porta in tavola succulenti offerte e novità smartphone più la possibilità di acquistare ora e iniziare a pagare a novembre 2024. "Sotto Agosto" da Bruno comprende una varietà di dispositivi in sconto (anche a rate a tasso zero). Il volantino Euronics da SIEM "Più prendi meno spendi" offre sconti fino a 500€ con una spesa minima di 2100€. La Via Lattea mette sul piatto "Agosto Black". Da Tufano c'è lo "Sconta IVA" (promo riservata agli iscritti Star Club). Ecco qui tutti i volantini completi pronti da sfogliare.

Volantino Expert

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "Fuoritutto" saranno valide nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER fino al 21 agosto. Fuoritutto per smartphone come iPhone 13 e 11 rispettivamente a 599€ e 449€, per portatili gaming (e non) tra cui molti modelli Lenovo e ASUS. Fuoritutto per una valanga di TV 4K, più tablet, monitor e stampanti. Expert pensa anche alla vostra casa includendo nella promo piccoli e grandi elettrodomestici, più uno speciale "Clima da esperti" con climatizzatori Samsung e Haier a buon prezzo. Per il resto dei prodotti vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Trony

"Black Summer a Tasso Zero" è il volantino Trony valido a livello nazionale, in Trentino e in Toscana fino al 21 agosto. All'interno troverete una varietà di prodotti acquistabili in 10 rate a tasso zero. In Veneto sempre fino al 21 agosto ci sarà "Il meglio dei saldi" con sconti fino al 40% su portatili, monitor, smartphone e molto altro. "Black Friday Summer Edition" è il volantino attivo in Campania e in molte zone del nord e del centro Italia. Il volantino "I migliori prodotti pensati per te", valido in Calabria e Sicilia, parla abbastanza chiaro! In Sardegna arrivano sconti e rateizzazioni a tasso zero e non solo. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato alle promo.

Volantino Xiaomi

Le offerte del nouvo volantino Xiaomi "Wearable summer" sono tante e tutte diverse tra loro. Con i saldi smartphone potrete risparmiare fino a 200€ sul vostro nuovo dispositivo. Fino al 60% di sconto per i prodotti Smart Home: Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite a 99€ e Robot Vacuum X20+ 399€. Per la vostra cucina Xiaomi Air Fryer da 6 litri a solo 89€ e Mi Smart Air Fryer da 3,5 litri a 79€. Per la cura della persona abbiamo spazzolini elettrici, bilance e asciugacapelli a prezzi convenienti. Per il resto dei prodotti dell'ecosistema Xiaomi vi lasciamo il volantino completo.