Volantini settimanali al 16 febbraio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo la settimana con la nostra raccolta volantini. Di seguito tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Fino al 16 febbraio 2024 troverete tanti dispositivi tech in offerta, una varietà di prodotti acquistabili a rate a tasso zero, più qualche promo come la conosciutissima "Il meno caro lo paghi la metà" da Trony.

Volantino Unieuro

Da Unieuro è già Carnevale con il volantino "La festa della tecnologia". Fino al 14 febbraio potrete innamorarvi di smartphone, portatili, TV, giochi e console, biciclette e monopattini elettrici, fotocamere, piccoli e grandi elettrodomestici di ogni genere. Ma non è finita qui, perché all'interno del volantino è presente anche un'interessante "Speciale clima". Ecco a voi il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Euronics

Restano attivi ancora per questa settimana i volantini Euronics Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano. Fino al 14 febbraio tante offerte tech tra cui alcune riservate solo agli iscritti Star Club. Inoltre, non dimenticate che Euronics da valore al vostro smartphone usato. Occhio agli accessori perché sono ancora scontati del 25%. È ancora valida la promo sui portatili: acquistando un portatile oggi avrete fino al 50% di cashback su quello di domani! Per saperne di più, vi lasciamo il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "Saremo in promo" pullula di smartphone, portatili, monitor, auricolari e smartwatch in offerta. Ma a spiccare sono le due promozioni riservate ai possessori di carta MediWorld Club: con l'acquisto di un elettrodomestico di grandi dimensioni o di un TV tra quelli in promozione (segnati con bollino "carta MediaWorld Club") avrete 1€ di sconto per ogni Kg di peso e per ogni pollice del vostro nuovo prodotto. Spendendo almeno 999€ per il vostro nuovo TV, lo sconto verrà raddoppiato! Il volantino sarà valido fino all'11 febbraio quindi affrettatevi!

Volantino Expert

Resta attivo ancora per questa settimana il volantino Expert "Offerte top a tasso zero". Per chi non fosse informato, il volantino porta in tavola una varietà di smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta, di cui molti acquistabili in 10 o 20 rate a tasso zero. Inoltre, troverete sconti interessanti e comode rate mensili anche per smart TV e prodotti Dyson. Di seguito il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Trony