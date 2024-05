Volantini settimanali al 17 maggio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo questa prima settimana di maggio con la nostra raccolta volantini. A seguire tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi per la prossima settimana. Fino al 17 maggio troverete dispositivi tech di ogni genere in offerta, rateizzazioni (anche mini rate) a tasso zero, valutazione usato, regali, più qualche promo tra cui la conosciutissima "Facciamo a metà" da Euronics. Per comodità nostra e vostra abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Disponibile ancora per pochi giorni (fino all'11 maggio) il volantino Unieuro "Sottocosto". Ancora sconti e rateizzazioni su smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici. Occhio al numero di pezzi disponibili e attenzione ai prodotti "non sottocosto" presenti all'interno del volantino (i loro prezzi saranno validi fino al 16 maggio). Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno si firma "Facciamo a metà". Fino al 22 maggio acquistando un prodotto di almeno 499€, pagherete il secondo meno caro la metà. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili (anche mini rate) con prima rata fino ad ottobre. Occhio alle offerte riservate agli iscritti Star Club. Vi lasciamo il volantino completo dedicato alla promo.

Volantino MediaWorld

Parte oggi il nuovo volantino MediaWorld "Sottocosto". Fino al 19 maggio grandi offerte su smartphone, tablet, TV, portatili, elettrodomestici e accessori tech. Occhio al bollino "Consegna inclusa" e al numero di pezzi disponibili! Inoltre, con il servizio IChange potrete dar valore al vostro smartphone usato. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Expert

Resiste ancora per questa settimana (fino al 15 maggio) il volantino Expert "Soluzioni tech offerte smart". All'interno una succulenta promo sui computer (soprattutto portatili): acquistando uno dei modelli selezionati, riceverete in regalo uno smart kit comprendente Microsoft 365 Personal, Kaspersky standard (protezione antivirus e firewall), più un paio di cuffie Trust Gaming Fayzo. Supervalutazione garantita per i nuovi Samsung Galaxy A55 e A35. Per il resto dei prodotti vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Trony