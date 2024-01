Volantini settimanali al 19 gennaio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Di seguito abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Fino al 19 gennaio troverete una valanga di prodotti tech in offerta e qualche promo sparsa qua e là. Saldi, rateizzazioni a tasso zero e interessanti "Fuoritutto", insomma tutto ciò che serve a incentivare i vostri acquisti. Come sempre per comodità abbiamo creato una sezione dedicata a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Resta attivo il volantino Unieuro "Il vero fuoritutto". Per chi non fosse aggiornato sul contenuto, fino al 17 gennaio troverete sconti dal 10 al 50% su centinaia di prodotti tech tra cui tanti smartphone, portatili gaming e non, TV, soundbar, piccoli e grandi elettrodomestici. Date un'occhiata anche allo "Speciale clima" presente all'interno del volantino. Ecco qui il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Euronics

Resta attivo ancora per questa settimana il volantino Euronics "Superasaldi". Fino al 17 gennaio troverete una varietà di prodotti tech in sconto e tante offerte riservate ai possessori di carta Euronics Star Club (la carta è immediata e gratuita). Inoltre, potrete pagare i vostri folli acquisti di inizio anno in comode rate mensili a tasso zero (con prima rata dopo Pasqua 2024). E poi da Euronics il miglior prezzo è garantito o rimborsato! Di seguito il volantino completo.

Volantino MediaWorld

Resiste ancora per poco il volantino MediaWorld "Tech Mania". Fino al 14 gennaio, potrete acquistare i migliori smartphone e notebook a rate. Inoltre, troverete in sconto una varietà di TV, fotocamere, stampanti, elettrodomestici, più qualche prodotto per la cura della persona e la pulizia della casa. Vi lasciamo il nostro articolo con volantino completo.

Volantino Expert

Continua fino al 17 gennaio il volantino Expert "Fuoritutto". Giusto per solleticare la vostra curiosità, vi anticipiamo qualche prodotto in super sconto: Samsung S23 Ultra a 999€, Xiaomi 13T Pro a 799€, Redmi A2 a 79€ e OPPO A28 a 139€. Occhio alle novità gaming: PlayStation VR2 e Tekken8. Sfogliate il volantino completo, valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER, e scoprite tutti i nuovi prodotti in offerta.

Volantino Trony

Il volantino Trony il "Meglio dei Saldi" resterà attivo ancora per questa settimana con i suoi sconti extra fino al 25%. Fino al 17 gennaio (eccetto in Sardegna dove il volantino durerà fino al 18 gennaio) troverete tanti prodotti tech acquistabili in comode rate mensili con prima rata dopo Pasqua. Date un'occhiata al volantino completo e scegliete l'offerta su misura per voi. Il tempo stringe!

