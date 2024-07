Volantini settimanali al 2 agosto: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo finalmente la settimana con la nostra ormai conosciutissima raccolta volantini. A seguire tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store (con relative offerte e promozioni) attivi per la prossima settimana. Vi anticipiamo che fino al 2 agosto troverete una varietà di prodotti tech in sottocosto o sottoprezzo, omaggi, buoni acquisto, rate a tasso zero, più sconti interessanti per l'universo Xiaomi. Come sempre, per comodità nostra e vostra, abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "Sottocosto" (valido fino al 28 luglio) sono su smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici (occhio perché i prezzi "non sottocosto" saranno validi fino al 31 luglio). Tra i prodotti in sottocosto abbiamo Galaxy S24 Ultra a 1299€, più iPhone 15 e 15 Pro rispettivamente a 779€ e 999€. Piccola parantesi sugli smartphone: potrete acquistare i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 in comode 20 rate mensili a tasso zero (attenti agli omaggi). Omaggi anche per gli accessori Galaxy Watch Ultra, Watch 7, Buds 3 e 3 Pro. Ecco a voi il volantino completo.

Volantino Euronics

I nuovi volantini Euronics CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno (validi fino al 31 luglio) portano in tavola un po' di tutto. Con "Svuota tutto" da CDS avrete tante offerte riservate agli iscritti Star Club e finanziamenti su misura a tasso zero. Diversamente con "Estate Tech" da Dimo avrete tanti prodotti tech in offerta più consegna gratuita su grandi elettrodomestici. La Via Lattea si fa avanti con l'ormai noto volantino "Buoni acquisto 20€". Da SIEM grazie a TechBack il vostro smartphone usato vale di più. Da Bruno invece ci sono "Prezzi imbattibili". Qui trovate tutti i volantini Euronics completi per i gruppi sopra citati.

Volantino MediaWorld

Fino al 31 luglio troverete attivo il conosciutissimo volantino MediaWorld "Tutto vero tasso zero". Vediamo subito cosa offre il volantino: finanziamenti a tasso zero a partire da 199€ (20 rate con primo pagamento a ottobre 2024). Una valanga di smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici tutti a tasso zero! Inoltre, potrete acquistare i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 con il servizio IChange (supervalutazione usato). Sfogliate il volantino completo e scegliete la vostra offerta tech.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert, valido nei punti vendita dei gruppi DGgroup e GAER, si firma "Sottocosto" anche se porta in tavola una quantità interessante di "Sottoprezzi". All'interno del volantino troverete una valanga di smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta. Inoltre, Expert supervaluta il vostro smartphone usato e vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili. Vi rimandiamo al volantino completo per ulteriori informazioni.

Volantino Trony

I nuovi volantini Trony si fanno avanti con l'ormai nota promozione "Prendi 3 Paghi 2" valida a livello nazionale, in Trentino, in molte zone del nord e del centro Italia, più in Toscana fino al 31 luglio. Le regole sono sempre le stesse: acquistando un grande elettrodomestico o un televisore del valore minimo di 399€, oppure un piccolo elettrodomestico del valore minimo di 49€ o 99€ in base al punto vendita, insieme ad altri due prodotti a scelta, riceverete un buono sconto da utilizzare immediatamente alla cassa, pari al prezzo del prodotto meno caro. Non temete, c'è anche la formula "Prendi 2 Paghi Metà del Meno Caro". Abbiamo anche "I migliori prodotti pensati per te", valido in Calabria e Sicilia. In Sardegna arriva il tasso zero! Ecco a voi il nostro articolo dedicato.

Volantino Xiaomi

Resta attivo ancora per questa settimana il volantino Xiaomi "Wearable summer". Fino al 31 luglio troverete tanti dispositivi tech dell'universo Xiaomi in offerta: smartphone, tablet, smartwatch, auricolari, monopattini, scope elettriche e robot aspirapolvere, ventilatori e purificatori d'aria, security cam, stampanti fotografiche, friggitrici ad aria, spazzolini elettrici e altri prodotti per la cura della persona. Date un'occhiata più da vicino ai prodotti sfogliando il volantino completo.