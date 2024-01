Volantini settimanali al 2 febbraio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi fino al 2 febbraio. Vi anticipiamo che per ciascuno store troverete una varietà di prodotti tech in offerta, più qualche promozione dal contenuto interessante (ricorderete sicuramente "Tutto vero tasso zero" da MediaWorld). Per comodità nostra e vostra abbiamo creato una sezione dedicata a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Resiste ancora per questa settimana il volantino Unieuro "Il vero fuoritutto". Gli sconti (dal 10 al 50%) su smartphone, portatili gaming e non, TV, piccoli e grandi elettrodomestici continueranno fino al 31 gennaio. Resta attivo anche lo "Speciale clima" presente all'interno del volantino. I nuovi Galaxy S24 Series sono ancora acquistabili in comode 20 rate mensili a tasso zero. Ecco a voi il volantino completo.

Volantino Euronics

Resistono anche i volantini Euronics con le loro offerte riservate agli iscritti a "Star Club". Vediamo subito i benefici dell'iscrizione validi per ciascun gruppo: bonus di benvenuto di 5€, promozioni su misura e benefit dedicati. Occhio ai Samsung Galaxy S24 Series. Di seguito i volantini completi pronti da sfogliare.

Volantino MediaWorld

I volantini MediaWorld "Tutto vero tasso zero" e "Prestazioni al Top" mettono in saldo il meglio della tecnologia! Nel primo caso troverete tanti smartphone, TV, portatili ed elettrodomestici in offerta che potrete acquistare in comode 20 rate mensili a tasso zero. Occhio alla promo "raddoppia la memoria" valida su tutti i Samsung Galaxy S24 Series. Diversamente nel secondo volantino troverete notebook e periferiche di ogni tipo perfette per migliorare la vostra postazione. Date un'occhiata ad entrambi i volantini e scegliete il prodotto giusto per voi.

Volantino Expert

Tengono duro le offerte del volantino Expert "Rottamazione Gree Tech" valide soprattutto su grandi elettrodomestici di nuova generazione. Tralasciando gli elettrodomestici, fino al 31 gennaio troverete in sconto anche una varietà di smartphone, smart TV, portatili, monitor e stampanti. Ancora disponibili i nuovi Samsung Galaxy S24 Series. Ecco a voi il volantino completo pronto da sfogliare.

Volantino Trony

Continuano ancora per questa settimana le offerte del volantino Trony "Il meglio dei saldi" a livello nazionale, in Trentino e Toscana. In tante regioni del Nord e del Centro Italia avremo ancora la promo "Raddoppia lo sconto". In Campania invece troverete "Prezzi bassi sempre", in Sardegna "Sottocosto", mentre in Calabria e Sicilia "Prezzi senza paragony". Vi lasciamo il nostro articolo dedicato alle promo.

Volantino Xiaomi