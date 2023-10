Volantini settimanali al 20 ottobre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Questa raccolta comprende tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Troverete vari prodotti tech in offerta, alcuni anche in sottocosto o sottoprezzo, più tantissime novità sparse qua e là (sopratutto Apple, Xiaomi e Google). Per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Resiste (ancora per poco) il volantino Unieuro "Sottocosto" (fino al 15 ottobre). Un sottocosto conveniente e ricco di imperdibili novità tra cui iPhone 15/15 Pro, Amazfit Balance, Cheetah R e Bip 5, Nintendo Switch OLED edizione Mario, più Xiaomi 13T Series e Google Pixel 8. Peccato che lo promo sia valida solo su alcuni prodotti e per un numero limitato di questi. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Di seguito i nuovi volantini Euronics: "Tutti sotto ... Prezzi al costo" da Nova con una valanga di TV, elettrodomestici e smartphone a prezzi convenienti, "Facciamo a metà" da CDS (acquistando due prodotti, uno di almeno 399€, sul meno caro riceverete il 50% di sconto), "Prezzi fortissimi" da Dimo con l'ormai nota promo Noteback, "Anniversario Sottoprezzo" da La Via Lattea con rate su misura e primo pagamento a gennaio 2024, "Prezzi straordinari" da Bruno e "Convenienza garantita" da SIEM. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato.

Volantino MediaWorld

Resiste ancora per pochi giorni (fino al 15 ottobre) il volantino MediaWorld "Sottocosto" ricco di smartphone, tablet, smartwatch, portatili, TV, elettrodomestici e accessori tech in offerta. Anche in questo caso (come per Unieuro) ci troviamo dinanzi ad un sottocosto conveniente ma limitato, con promo valida solo su alcuni prodotti e per un numero limitato di questi. Torna il volantino MediaWorld "La casa per me" (valido fino al 25 ottobre) con piccoli e grandi elettrodomestici perfetti per arricchire (in senso smart) la vostra casa. Di seguito i link dei volantini. Volantino MediaWorld "La casa per me" fino al 25 ottobre

Volantini MediaWorld "Sottocosto" fino al 15 ottobre

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi" porta in tavola una varietà di prodotti tech tra cui smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici a volontà, accessori tech gaming e non, più qualche prodotto per la cura della persona, tutti in offerta. Sempre attenti alle novità (Apple Watch SE, Galaxy Watch6, più tutti i nuovi smartwatch Amazfit). Per saperne di più, date un occhiata al nostro articolo dedicato.

Volantino Trony

Continua ancora per questa settimana il volantino Trony "Raddoppia lo sconto" valido nella maggior parte dei punti vendita Trony. Eccovi spiegato in cosa consiste la promo: acquistando 2 prodotti il meno caro sarà scontato del 35%, mentre acquistandone 3 il meno caro sarà scontato del 70%. Soffermatevi anche sugli speciali presenti all'interno di ciascun volantino (telefonia, games, tempo libero e mobility, informatica e stampanti, più l'immancabile Speciale Apple). Di seguito il volantino completo.

