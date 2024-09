Volantini settimanali al 20 settembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Eccoci qui come ogni venerdì con la nostra raccolta volantini. Per la prossima settimana tante promozioni dal contenuto interessante e una valanga di prodotti in sconto presso gli store Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store. Ma non è finita qui, fino al 20 settembre finanziamenti su misura anche a tasso zero, valutazioni usato per smartphone e PC, sottocosto e prodotti imperdibili, tanti speciali, più tante offerte "Back to school". Per facilitarvi le cose abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con i link diretti ai volantini. Cosa state aspettando? Proseguite e scegliete l'offerta su misura per voi. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Resta attivo ancora per questa settimana il volantino Unieuro "Settembre ti sorprende" con l'ormai conosciuta promozione "Back To School". Andiamo a spolverare brevemente il contenuto della promo: acquistando un nuovo PC fisso o portatile (anche Apple) a partire da 399€, potrete ottenere fino a 500€ di rimborso restituendo il vostro usato. Ancora attivo anche lo "Speciale clima": acquistando un climatizzatore delle migliori marche, riceverete subito in regalo l'aspirapolvere e lavapavimenti ricaricabile Electroline. Per saperne di più date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Vediamo subito cosa ci riserva ogni singolo volantino Euronics. "Rinnova e risparmia" da CDS porta in tavola sconti fino al 40% per una valanga di prodotti tech. "Sottocosto" da Dimo è un volantino che non ha bisogno di presentazioni. "Tasso zero" per La Via Lattea e Bruno (iPhone 16 e 16 Pro è in preordine dal 13 settembre e disponibile dal 20 anche loro a tasso zero). "Back to Euronics" da SIEM e Tufano con tante offerte riservate agli iscritti Star Club. Qui trovate tutti i volantini Euronics completi per i gruppi appena citati.

Volantino MediaWorld

Resiste fino al 15 settembre il volantino MediaWorld "Back to school" con promozioni su misura per il nuovo anno scolastico ormai alle porte. All'interno del volantino troverete oltre a una promo riservata ai possessori di carta MediaWorld Club (un punto per ogni euro speso e un coupon per acquisti future), una tutta dedicata ai PC (con "Old4New", portando un PC usato, riceverete subito fino a 1000€ di valutazione). Per di più, con il servizio IChange, MediaWorld supervaluta il vostro smartphone e smartwatch usato. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato al volantino.

Volantino Expert

Resta attivo fino al 18 settembre il volantino Expert "Tech to school". Cavallo di battaglia del volantino è la promo sui PC: acquistando uno dei tanti computer selezionati, riceverete in regalo una stampante multifunzione Wi-Fi e un abbonamento M365 Personal. Inoltre, con "Tech Change" potrete dar valore al vostro notebook Windows usato. Interessante anche la promo sugli elettrodomestici Samsung: fino al 22 settembre, acquistando uno degli elettrodomestici Samsung della "Best Selection" riceverete in regalo Galaxy Tab A9+. Per saperne di più, vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Trony

Vediamo subito i nuovi volantini Trony. "Voglia di caffè? Offre Trony" valido a livello nazionale, in Trentino e Toscana: con una spesa minima di 499€ potrete ricevere in vendita abbinata una macchina da caffè Illy con 68 capsule incluse. L'ormai conosciuta promo "Il meno caro lo paghi la metà" valida solo in Veneto. In molte zone del nord e del centro Italia sarà valida la promo "Sottocosto + altri prodotti imperdibili". In Campania troverete attivo il volantino "Tecnologia a tasso zero". Sulla stessa lunghezza d'onda del volantino precedente abbiamo quello valido in Calabria e Sicilia, dove in comode 20 rate a tasso zero potrete acquistare praticamente di tutto. Anche in Sardegna, per acquisti superiori a 299€ avrete fino a 20 rate a tasso zero. Inoltre, spiccano le novità smartphone: Honor Magic V3 (anche lui a tasso zero) e iPhone 16 e 16 Pro in preordine. Ecco qui i volantini completi.

Volantino Xiaomi

Resiste ancora per questa settimana il volantino Xiaomi "Back to school". All'interno del volantino troverete smartphone dal prezzo conveniente (Redmi Note 13 Pro 5G a 329€), smartwatch per le vostre sessioni di allenamento in sconto (Redmi Watch 3 Active a 39€), più qualche accessorio a buon prezzo (Xiaomi Commuter BackPack a soli 24€). All'appello non mancano prodotti Smart Life e Smart Home (in sconto a soli 149€ il robot pulizia Xiaomi Vacuum E12 e Xiaomi Air Fryer da 6 litri a 89€). Date un'occhiata più da vicino ai prodotti sfogliando il volantino completo.