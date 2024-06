Volantini settimanali al 21 giugno: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo la settimana con la nostra raccolta volantini. Di seguito tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attive per la prossima settimana. Fino al 21 giugno troverete una varietà di dispositivi tech in sottocosto, offerte riservate, sconti, rateizzazioni a tasso zero, raccolte punti e coupon, rimborsi, un bollente Black Friday estivo, più tante promo sui TV in occasione di questi Europei 2024. Per comodità abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "Summer Black Friday" sono praticamente su tutto. Fino al 20 giugno troverete il meglio della tecnologia a prezzi convenienti (occhio al numero di pezzi disponibili). Per questo Black Friday estivo tanti TV Samsung, Sony e LG dal prezzo conveniente, una varietà di smartphone (attenti ai rimborsi su alcuni modelli Samsung Galaxy), portatili (promo interessante sui nuovi modelli Galaxy Book), console (PlayStation e Nintendo) e molto altro. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics "Black Friday" da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno porta in tavola sconti, rateizzazioni a tasso zero, valutazioni usato, cashback e offerte riservate agli iscritti Star Club. Inoltre, con NoteBack acquistando un portatile oggi riceverete fino al 50% di cashback per quello di domani. Mentre TechBack darà valore al vostro smartphone usato. Ecco a voi il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "Red Weekend", breve ma intenso, pullula di prodotti tech in offerta tra cui smartphone e smartwatch, tablet, auricolari, TV, piccoli e grandi elettrodomestici. Vediamo cosa bolle in pentola: Samsung Galaxy S24 a 849€ (occhio al rimborso), Honor 90 a 369€, il nuovo OPPO Reno 11F a 299€, più un economico Galaxy A15 a 134€. TV Samsung, LG e Hisense a buon prezzo per questi Europei. Inoltre, i possessori di carta MediaWorld riceveranno un punto per ogni euro speso e un coupon sconto da sfruttare su acquisti futuri. Per saperne di più sfogliate il volantino completo.

Volantino Expert

Le offerte speciali del nuovo volantino Expert "Esperti di pallone" sono su una varietà di prodotti tech ma riservate solo ai possessori di carta My Expert. All'interno di ciascun volantino troverete tanti smartphone, smartwatch, portatili, monitor, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in sconto (di cui molti acquistabili in comode 10 o 20 rate mensili a tasso zero), uno speciale "Selection Expert" con le migliori soluzioni per la mobilità elettrica, più uno speciale "Clima da Esperti" (scegliendo un climatizzatore ad alta efficienza potrete usufruire della detrazione del 50% o 65%). Sfogliate il volantino completo.

Volantino Trony

Il nuovo volantino Trony "Sottocosto" valido a livello nazionale, in Trentino, in molte zone del nord e del centro Italia, in Veneto, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna spicca per le sue grandi offerte. Fino al 23 giugno troverete in sottocosto un po' di tutto (occhio ai prodotti imperdibili). Sparsi qua e là troverete alcuni speciali come quello dedicato al clima, l'immancabile "Speciale Apple" o "Pausa caffè". In occasione di questi Europei 2024 troverete anche interessanti promo sui TV LG e Philips Ambilight. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode 10 o 20 rate mensili a tasso zero (iniziando a pagare anche ad ottobre 2024). Vi lasciamo il nostro articolo con volantino completo.