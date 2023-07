Volantini settimanali al 21 luglio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Sono davvero tante le offerte dei volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Troverete tanti prodotti tech a prezzi convenienti e qualche promo sparsa qua e là! Per agevolarvi, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con i link ai volantini completi.

Volantino Unieuro

" Estate alla grande " è uno dei volantini Unieuro attivi questa settimana. Abbiamo anche due speciali, uno dedicato a portatili, monitor, PC desktop e tablet Lenovo e l'altro incentrato su console, giochi e qualche accessorio gaming (attenti a PlayStation 5 finalmente in sconto a 449€). Di seguito vi lasciamo i link delle tre promo!

Volantino MediaWorld

Tra i volantini MediaWorld attivi questa settimana abbiamo " Vacanza high-tech " e " Accessori per prestazioni top " validi entrambi fino al 16 luglio (quindi affrettatevi), " Summer Tech " con offerte valide fino al 20 luglio e " Gaming Experience " fino al 23 luglio (occhio perché PlayStation 5 è in sconto a 449€).

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert porta in tavola tanti prodotti tecnologici a prezzi convenienti. La promo si firma "Proteggi la tua estate" e mette in sconto smartphone, portatili, TV, accessori, bici e monopattini elettrici, elettrodomestici e altro ancora. Il tempo stringe, perché la promo sarà valida fino al 19 luglio! Per il volantino completo vi basterà cliccare questo indirizzo.