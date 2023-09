Volantini settimanali al 22 settembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Vi anticipiamo che troverete una valanga di prodotti tech in offerta (smartphone, tablet, portatili, elettrodomestici di nuova generazione e molto altro), più qualche promo interessante. Per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Vediamo subito cosa offre il volantino Unieuro disponibile questa settimana: smartphone top gamma, TV e grandi elettrodomestici in sconto. Con la promo "La tecnologia che conviene a interessi zero" potrete acquistare i migliori dispositivi tech (come iPhone 14 e Samsung Galaxy S23 Ultra) in 10 rate a interessi zero, con prima rata a partire da dicembre! Questo indirizzo vi condurrà al volantino completo (date un'occhiata allo speciale dedicato ai dispositivi OPPO).

Volantino Euronics

I volantini Euronics di questa settimana portano in tavola tante offerte e qualche promo speciale. Abbiamo "Tutti sotto ... Prezzi al costo" da Nova, "Più acquisti più risparmi" da CDS, "Tecnofollie" da Dimo, "Buoni acquisto" da La Via Lattea, "Prezzi fortissimi" da Bruno, "Minirate tutto per tutti" da SIEM e "Prezzi stellari" da Tufano. Fino al 27 settembre troverete sconti, rateizzazioni, più qualche succulenta promozione. Per saperne di più vi basterà cliccare su questo indirizzo.

Volantino MediaWorld

I volantini MediaWorld attivi questa settimana pensano in tutto e per tutto alla vostra umile dimora! "La casa per me" e "Una cucina da sogno" mettono in saldo piccoli e grandi elettrodomestici. Abbiamo anche "Rowenta Days" una promo dedicata agli amanti del pulito e della stiratura perfetta. Per i volantini completi vi basterà cliccare questo indirizzo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Rottamazione Green Tech" parla chiaro: scegliere un elettrodomestico di nuova generazione conviene! Inoltre, acquistando un elettrodomestico Samsung tra quelli selezionati, potrete ricevere in regalo Galaxy Tab A8. Non mancano altri dispositivi tech (TV, smartphone, smartwatch, portatili e così via) a prezzi convenienti. Per di più, i prodotti più costosi potrete pagarli in comode rate mensili. Per approfondire la promo e dare un'occhiata più da vicino ai prodotti, vi basterà cliccare questo indirizzo.

Volantino Trony

Conveniente e simpatico il nuovo volantino Trony "Mi illumino con Trony" valido a livello nazionale, in Trentino e in Toscana (in abbinata, con una spesa minima di 499€, l'originale lampada portatile e ricaricabile Ofelia Zafferano). Abbiamo anche "Sottocosto e sconti fino al -50%" in tante regioni del Nord e del Centro Italia, più "Tasso zero" in Calabria e Sicilia. Fino al 27 settembre sconti e rateizzazioni su tantissimi prodotti tech. Ecco il link per i volantini completi.

Volantino Xiaomi