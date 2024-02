Volantini settimanali al 23 febbraio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Come sempre chiudiamo la settimana con tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi fino al prossimo venerdì. Vi diciamo subito cosa bolle in pentola! Una valanga di prodotti tech in offerta, più moltissime promo dal contenuto interessante (come "Facciamo a metà" da Euronics). Abbiamo creato una sezione dedicata a ciascuno store con link diretti ai volantini. Non vi resta altro da fare che proseguire nella lettura e scegliere l'offerta tech su misura per voi. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "La scelta giusta per te" sono praticamente su tutto: smartphone, smartwatch, portatili, monitor, TV, console e accessori gaming, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici, più vari prodotti per la cura della persona. Ovviamente Unieuro vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili. Piccola parentesi gaming: PS5 Slim è in sconto a 474€. Di seguito il volantino completo pronto da sfogliare.

Volantino Euronics

Ecco a voi tutti i nuovi volantini Euronics! Abbiamo "Sconti stellari" da Nova, "Sconto 30% e oltre" da CDS e "Prezzi imperdibili" da Dimo. Il volantino Euronics La Via Lattea offre 20€ di buoni acquisto ogni 100€ di spesa. Non mancano "Facciamo a metà" da Bruno e "Prezzi di fabbrica" da Tufano. Fino al 28 febbraio troverete una moltitudine di prodotti tech in offerta tra cui smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici di ogni genere. Di seguito il nostro articolo dedicato a suddetti volantini.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld si firma "I love tech" e sarà valido fino al 21 febbraio! Sfogliando il volantino completo troverete una varietà di smartphone e smartwatch, monitor e portatili, accessori tech gaming e non, console, TV, fotocamere, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti. Occhio a PlayStation Slim a 474€.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Orange Week", con una varietà di prodotti in offerta più qualche promo dal contenuto interessante, sarà valido fino al 21 febbraio. Ma non perdiamoci in chiacchiere e vediamo subito la promo: fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Occhio perché potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili! Ecco a voi il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

Volantino Trony