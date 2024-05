Volantini settimanali al 24 maggio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Chiudiamo la settimana con la nostra raccolta volantini. A seguire tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store valide fino al 24 maggio. Vi anticipiamo che per la prossima settimana troverete sconti, rateizzazioni a tasso zero, valutazioni sull'usato (soprattutto smartphone), consegna gratuita per gli elettrodomestici, omaggi, più altre promozioni sparse qua e là. Per comodità nostra e vostra abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "Cogli il meglio della tecnologia" sono su una varietà di dispositivi tech, ma a brillare è la promozione sugli smartphone: con il programma UniUpgrade potrete restituire il vostro vecchio smartphone e risparmiare sul vostro nuovo acquisto (anche per iPhone e iPad). Occhio agli omaggi in seguito all'acquisto di uno smartphone Samsung. Interessante la modalità di pagamento 20 x 23: il prezzo diviso 20, pagamento in 23 rate! C'è anche uno "Speciale elettrodomestici da incasso" e un'offerta lancio per Huawei Watch Fit 3. Per saperne di più ecco a voi il volantino completo.

Volantino Euronics

Resiste il volantino Euronics da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno "Facciamo a metà". Fino al 22 maggio acquistando un prodotto di almeno 499€, pagherete il secondo meno caro la metà. Euronics vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili (anche mini rate) con prima rata fino ad ottobre. Attenti alle offerte riservate agli iscritti Star Club. Ecco a voi il volantino completo dedicato alla promo.

Volantino MediaWorld

Resiste ancora per poco (fino al 19 maggio) il volantino MediaWorld "Sottocosto". Sfogliando il volantino completo troverete grandi offerte su smartphone, tablet, TV, portatili, elettrodomestici e accessori tech. Occhio al bollino "Consegna inclusa" e al numero di pezzi disponibili! Inoltre, con il servizio IChange potrete dar valore al vostro smartphone usato.

Volantino Expert

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "Sintonizzati sulla convenienza" sono su una valanga di TV e non solo. Interessante la promo sui TV: scegliendo un grande TV tra quelli selezionati potrete pagarlo in comode 20 rate a tasso zero. Inoltre, acquistando uno smartphone Samsung riceverete degli incredibili omaggi. Non mancano succulenti novità smartwatch: Amazfit Active e Active Edge, più Amazfit GTS 4. Vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Trony

Valido fino al 22 maggio il volantino Trony "Prendi 3 paghi 2": acquistando due prodotti il meno caro lo pagherete la metà, diversamente acquistandone tre il meno caro lo riceverete in regalo. Sfogliando il volantino completo troverete una varietà di speciali tra cui "Speciale informatica", "Speciale gaming", l'immancabile "Speciale Apple", più un interessante "Speciale climatizzazione". La promo sarà valida a livello nazionale, in Trentino, in molte zone del nord e del centro Italia, in Veneto, Toscana, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.