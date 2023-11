Volantini settimanali al 24 novembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

La prossima sarà un'altra settimana dedicata alle offerte Black Friday degli store Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store. Fino a venerdì prossimo troverete una valanga di prodotti tecnologici in offerta seguiti da tante promozioni da leccarsi i baffi. Per comodità abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Ancora per questa settimana continuano le offerte del volantino Unieuro "Black Friday bello bello". Fino al 22 novembre troverete tanti smartphone, portatili, TV, console e accessori gaming a prezzi convenienti, molti dei quali acquistabili in comode rate mensili a tasso zero. Occhio a PS5 e controller DualSense al minimo storico! Ecco qui il nostro articolo dedicato.

Volantino Euronics

Ancora per questa settimana proseguono i volantini Euronics CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano dedicati al Black Friday con vecchie e nuove promo. Fino al 27 novembre 2023 troverete fino al 30% di sconto su tutti i TV e grandi elettrodomestici, Xiaomi Black Friday con sconti dedicati a smartphone e prodotti Smart Life, sconti immediati alla cassa in base alla spesa sostenuta, SmartphoneCash e minimo storico per PS5 console, bundle e accessori, più un'imperdibile novità: Remote Player PlayStation Portal. Ecco a voi tutti i volantini completi.

Volantino MediaWorld

Continuano le offerte del Black Friday più colorato di sempre con il nuovo volantino MediaWorld dedicato al venerdì nero. Fino al 22 novembre troverete sconti e finanziamenti su misura per smartphone, portatili, console, e consegne incluse su grandi elettrodomestici. Menzione d'onore al bundle PS5 + Call of Duty: Modern Warfare 3 a 499€. Il volantino completo lo trovate nel nostro articolo dedicato.

Volantino Expert

Le offerte del nuovo volantino Expert "Black Friday" sono su smartphone, TV, portatili, elettrodomestici, ma soprattutto su console. Fino al 29 novembre troverete PS5 più altri bundle e controller al minimo storico. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per scegliere l'offerta su misura per voi! Intanto noi vi lasciamo il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Trony