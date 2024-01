Volantini settimanali al 26 gennaio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Fino al 26 gennaio tante succulenti offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store. Di seguito abbiamo raccolto tutti i volantini degli store sopra elencati. Per questa settimana troverete una varietà di prodotti in sconto, promozioni di vario genere come la conosciutissima "Raddoppia lo sconto" da Trony. Come sempre per agevolarvi nella ricerca abbiamo creato una sezione dedicata a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Continuano ancora per questa settimana le offerte del volantino Unieuro "Il vero fuoritutto". Fino al 31 gennaio troverete sconti dal 10 al 50% su centinaia di prodotti tech tra cui smartphone, portatili gaming e non, TV, piccoli e grandi elettrodomestici. All'interno del volantino è ancora presente lo "Speciale clima" con ottimi deumidificatori scontanti del 20%. Ma a spiccare questa volta sono le novità: i nuovissimi Galaxy S24 Series acquistabili in comode 20 rate mensili a tasso zero. Non vi resta che dare un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Le offerte dei nuovi volantini Euronics sono riservate a tutti coloro che sono iscritti a "Star Club". I benefici dell'iscrizione sono gli stessi per ogni gruppo: bonus di benvenuto di 5€, promozioni su misura e benefit dedicati. Occhi puntati sulle novità (Samsung Galaxy S24 Series). A seguire vi lasciamo i volantini completi.

Volantino MediaWorld

I nuovi volantini MediaWorld "Tech Mania" e "Prestazioni al Top" portano in tavola tanta tecnologia in sconto! Nel primo caso acquistando un TV tra quelli in promozione con la carta MediaWorld Club, avrete 1€ di sconto per ogni pollice. Inoltre, con una spesa minima di 999€, lo sconto verrà raddoppiato! Diversamente la seconda promo mette in saldo notebook e periferiche di ogni tipo perfette per migliorare la vostra postazione. Non vi resta che sfogliare entrambi i volantini e scegliere il prodotto giusto per voi.

Volantino Expert

Le nuove offerte del volantino Expert "Rottamazione Gree Tech" sono soprattutto su grandi elettrodomestici di nuova generazione. Perché dovreste acquistare un elettrodomestico di nuova generazione? Perché consumano meno! Ad esempio le nuove lavatrici consumano il 64% in meno rispetto ai vecchi modelli. Inoltre, fino al 31 gennaio troverete in sconto anche una varietà di dispositivi tecnologici tra cui smartphone, una valanga di smart TV, portatili, monitor e stampanti, più delle imperdibili novità (Samsung Galaxy S24 Series). Per dare un'occhiata più da vicino ai prodotti non vi resta che sfogliare il volantino completo.

Volantino Trony

Continuano le offerte del volantino Trony "Il meglio dei saldi" a livello nazionale, in Trentino e Toscana. Diversamente in tante regioni del Nord e del Centro Italia ci sarà l'ormai conosciutissima promo "Raddoppia lo sconto", in Campania troverete "Prezzi bassi sempre", in Sardegna avrete invece "Sottocosto", mentre in Calabria e Sicilia sarà valido il volantino "Prezzi senza paragony". Per saperne di più su ciascun volantino vi basterà leggere il nostro articolo dedicato alle promo.

Volantino Xiaomi