Volantini settimanali al 26 luglio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo la settimana con la nostra amatissima raccolta volantini. Come sempre abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store con relative offerte e promozioni. Piccolo spoiler: per la prossima settimana sconti, rateizzazioni a tasso zero (anche mini rate), novità smartphone, smartwatch e accessori, un caldo Black Friday Summer Edition, il super desiderato "Prendi 3 Paghi 2", più saldi smartphone, smartlife e smarthome Xiaomi.

Volantino Unieuro

Partono oggi le offerte del nuovo volantino Unieuro. Fino al 28 luglio troverete tanti smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in sottocosto (attenzione perchè i prezzi "non sottocosto" saranno validi fino al 31 luglio). Vi anticipiamo qualche prodotto in sottocosto: Galaxy S24 Ultra a 1299€, iPhone 15 e 15 Pro rispettivamente a 779€ e 999€, Lenovo IdeaPad Slim 3 a 549€. Inoltre, potrete acquistare i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 in comode 20 rate mensili a tasso zero (occhio agli omaggi). Per saperne di più vi lasciamo il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Euronics

I nuovi volantini Euronics da CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno (validi fino al 31 luglio) portano in tavola succulenti offerte (anche riservate agli iscritti Star Club), finanziamenti su misura (anche mini rate) a tasso zero (con primo pagamento a gennaio 2025), buoni acquisto 20€, omaggi (previsti per Samsung Galaxy Watch e Buds), valutazione usato (per gli smartphone) e prezzi imbattibili per tantissimi dispositivi tech. Vi lasciamo il volantino completo.

Volantino MediaWorld

"Tutto vero tasso zero" è un volantino MediaWorld che non ha bisogno di presentazioni. Fino al 31 luglio troverete una valanga di dispositivi tech in offerta di cui molti acquistabili in comode 20 rate mensili (con primo pagamento ad ottobre 2024) a tasso zero (a partire da 199€). Ma non è finiti qui, in quanto potrete acquistare i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 con il servizio IChange (supervalutazione usato) oppure sempre a rate. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Expert

Continua ancora per questa settimana il volantino Expert "Black Friday Summer Edition". Fino al 24 luglio troverete supervalutazione usato per iPhone 15 Series e Galaxy S23, più omaggi e rate a tasso zero per i nuovi Galaxy Z Fold6 e Z Flip6. Ancora valido lo speciale "Clima da esperti" presente all'interno del volantino. Per saperne di più vi lasciamo il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

Volantino Trony

Ancora attivo per questa settimana il volantino Trony "Prendi 3 Paghi 2". Ricordiamo a tutti in cosa consiste la promo: scegliendo un grande elettrodomestico o un TV del valore minimo di 399€ (oppure un piccolo elettrodomestico del valore minimo di 59,90€) insieme ad altri due prodotti, riceverete un buono sconto da utilizzare immediatamente alla cassa (pari al prezzo del prodotto meno caro). Diversamente con la formula "Prendi 2 Paghi Metà del Meno Caro", acquistando due prodotti riceverete uno sconto pari al 50% del prezzo di quello meno costoso. Vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Xiaomi

Restano attive ancora per questa settimana le offerte del volantino Xiaomi "Wearable summer". Ancora saldi smartphone (fino a 200€ di risparmio), smartlife (fino al 60% di sconto su tablet, smartwatch, auricolari e monopattini elettrici) e smarthome (fino al 60% di sconto per scope elettriche, robot aspirapolvere e friggitrici ad aria). Per i prodotti vi rimandiamo al volantino Xiaomi completo.