Volantini settimanali al 27 ottobre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Fino al 27 ottobre troverete una valanga di smartphone, TV ed elettrodomestici in offerta, sconti e rateizzazioni a tasso zero, sottocosti e sottoprezzi, più un piccolissimo anticipo sul Black Friday. Ovviamente persistono le novità. Per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Il volantino Unieuro di questa settimana si firma "Cambia il tuo vecchio TV". Vediamo subito in cosa consiste la promo: acquistando un TV di qualsiasi marca a partire da 349€, non solo verrà ritirato il vostro usato direttamente a casa vostra, ma potrete anche ottenere fino a 300€ di rimborso. Troverete anche tanti prodotti tech in offerta, rateizzazioni, più qualche novità. Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Euronics

Resistono ancora per questa settimana i volantini Euronics "Tutti sotto ... Prezzi al costo" da Nova con una valanga di TV, elettrodomestici e smartphone a prezzi convenienti, "Facciamo a metà" da CDS (acquistando due prodotti, uno di almeno 399€, sul meno caro riceverete il 50% di sconto), "Prezzi fortissimi" da Dimo con l'ormai nota promo Noteback, "Anniversario Sottoprezzo" da La Via Lattea con rate su misura e primo pagamento a gennaio 2024, "Prezzi straordinari" da Bruno e "Convenienza garantita" da SIEM. Per saperne di più date un'occhiata al nostro articolo dedicato.

Volantino MediaWorld

Il volantino MediaWorld di questa settimana "Tutto vero a tasso zero" offre sconti e rateizzazioni (finanziamento a partire da 199€ con primo pagamento a febbraio 2024) su tantissimi prodotti tech. Non mancano le novità: Xiaomi Watch 2 Pro, Redmi Buds 4 Active, OPPO A38, TCL 40 NXT Paper, DJI Mini 4 Pro RC Combo e GoPro Hero 12. Qualora foste interessanti al mondo della mobilità o a prodotti per la pulizia della casa, all'interno dell'articolo dedicato alla promo troverete i link per i volantini MediaWorld "Aria di tecnolgia" e "Rowenta Days". Occhio perché è ancora valido (fino al 25 ottobre) il volantino MediaWorld "La casa per me" con piccoli e grandi elettrodomestici in sconto.

Volantino Expert

Il volantino Expert "Il buongiorno si vede dai sottoprezzi" con la sua varietà di prodotti tech in offerta, resta attivo ancora per questa settimana. Ricapitolando, fino al 25 ottobre troverete tanti smartphone, portatili, TV, elettrodomestici, accessori tech gaming e non, prodotti per la cura della persona, più qualche novità (Apple Watch SE, Galaxy Watch6, tutti i nuovi smartwatch Amazfit). Date un occhiata al nostro articolo dedicato.

Volantino Trony

Si rinnova il volantino Trony "Raddoppia lo sconto" in Veneto (fino al 1° novembre) e in Campania (fino al 31 ottobre). Vediamo invece le novità di questa settimana: il volantino "Il regalo lo scegli tu" sarà valido in Calabria e Sicilia, diversamente in tante regioni del Nord e del Centro Italia ci sarà il "Black Fan" (entrambi fino al 1° novembre). Abbiamo poi "Sottocosto ... e non solo" a livello nazionale e in Trentino (con all'interno "Speciale Samsung") e "Sottocosto" solo su 50 prodotti in Sardegna (con all'interno "Il meno caro lo paghi la metà"). Vi lasciamo il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Xiaomi