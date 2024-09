Volantini settimanali al 27 settembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Come ogni fine settimana eccoci qui con la nostra raccolta volantini. A seguire tutte le promozioni Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store. Piccolo spoiler: vi aspettano offerte riservate, prodotti in sottocosto, finanziamenti su misura anche a tasso zero, promo dal contenuto interessante, più tantissime novità smartphone. Per semplificarvi le cose abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con i link diretti ai volantini. Non vi resta altro da fare che proseguire e scegliere l'offerta tech su misura per voi. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro "Passione casa" lascia poco spazio alla fantasia! Fino al 3 ottobre acquistando un elettrodomestico delle migliori marche avrete consegna gratuita, ritiro dell'usato e la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode 10 rate mensili a tasso zero. Da Unieuro a rate potrete concedervi anche i nuovi iPhone 16 e 16 Pro, più Apple Watch Series 10. Inoltre, con UniUpgrade potrete restituire il vostro usato e risparmiare sul nuovo (anche Apple). Per saperne di più vi lasciamo il volantino completo.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "Club Days", valido fino al 30 settembre, porta in tavola una valanga di smartphone, smartwatch, TV, portatili, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori gaming (e non) in offerta solo per i possessori di carta MediaWolrd Club (più altri vantaggi per i clienti MediaWolrd Club Gold+). Occhio alle novità smartphone: l'ultimo arrivato della famiglia Honor, il pieghevole Magic V3, è in vendita a 1699€ piuttosto che 1999€. Per il resto dei prodotti vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Festa degli elettrodomestici" sarà valido fino al 2 ottobre. A dispetto del nome, all'interno del volantino non troverete solo piccoli e grandi elettrodomestici in promozione (sconti fino al 25%), ma anche rateizzazioni, tasso zero, novità (iPhone 16 e 16 Pro, Apple Watch Series 10 e AirPods 4), supervalutazione usato (anche per Apple e Honor Magic V3) e molto altro. Occhio allo "Speciale clima" con tanti climatizzatori in offerta. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Euronics

Vediamo subito il contenuto dei nuovi volantini Euronics CDS, Dimo, La Via Lattea e Bruno. "Rinnova e risparmia" da CDS porta in tavola sconti fino al 40% per una valanga di prodotti tech (tutte le promo sono riservate agli iscritti Star Club), "Sottocosto" da Dimo è un volantino che non ha bisogno di presentazioni (attenzione al numero di pezzi), "Tasso zero" per La Via Lattea e Bruno con succulenti novità all'orizzonte (iPhone 16 e 16 Pro disponibili dal 20 settembre). Ecco a voi il volantino completo.

Volantino Trony

Ecco a voi i nuovi volantini Trony. Vediamo cosa bolle in pentola! "Voglia di caffè?" valido a livello nazionale, in Trentino e Toscana fino al 25 settembre: con una spesa minima di 499€ potrete ricevere in vendita abbinata una macchina da caffè Illy con 68 capsule incluse. "Il meno caro lo paghi la metà" sarà valido solo in Veneto fino al 21 settembre. In molte zone del nord e del centro Italia sarà valida la promo "Sottocosto + altri prodotti imperdibili". In Campania fino al 26 settembre troverete attivo il volantino "Tecnologia a tasso zero". Anche in Calabria, Sicilia e Sardegna troverete fino a 20 rate a tasso zero. Vi lasciamo il nostro articolo dedicato ai volantini.

Volantino Xiaomi

Sfogliando il volantino Xiaomi "Back to school" troverete smartphone e tablet, smartwatch e smart band, prodotti Smart Life e robot pulizia, tutti venduti a prezzo conveniente. Tra i prodotti in sconto troverete Redmi Note 13 a 199€, Redmi Watch 3 Active a 39€ e Xiaomi Commuter BackPack a soli 24€. Tra i prodotti Smart Life spicca il robot pulizia Xiaomi Vacuum E12 in sconto a soli 149€. Trovate tutti gli altri prodotti in offerta nel volantino Xiaomi completo.