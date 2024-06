Volantini settimanali al 28 giugno: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Concludiamo questa penultima settimana di giugno con la nostra raccolta volantini. Quella a seguire sarà una settimana ricca di offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony. Fino al 28 giugno troverete sconti stellari, rateizzazioni a tasso zero, rimborsi, offerte riservate (con raccolta punti), sottocosto per TV, smartphone e altri dispositivi tech. A seguire le categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Si rinnova il volantino Unieuro "Summer Black Friday" con tanti dispotivi tech in offerta. Fino al 27 giugno troverete centinaia di prodotti tech scontati del 25% (con una spesa minima): mouse, tastiere, webcam e tavolette grafiche, prodotti per la connettività e speaker Bluetooth, climatizzatori e soundbar. Tra le novità abbiamo disponibile per l'acquisto OPPO Reno 12 Pro. Occhio alla modalità di pagamento 20 x 23 (il prezzo diviso 20, il pagamento in 23 rate). Attenti al numero di pezzi disponibili! Vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics "Star Days" valido da CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno spicca per le sue offerte speciali. Fino al 4 luglio troverete tanti prodotti tech in sconto, un nuovissimo OPPO Reno12 Pro, rateizzazioni (con prima rata a settembre 2024) a tasso zero. Inoltre, con NoteBack acquistando un portatile oggi riceverete fino al 50% di cashback per quello di domani. Ma non è finita qui, perché con ogni 100€ di spesa riceverete 20€ di rimborso. Date un'occhiata al volantino completo valido fino al 4 luglio.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "Red Price" porta in tavola una succulenta promo in occasione di questi Europei 2024. Fino al 27 giugno troverete un'interessante raccolta punti che andiamo a spiegare: i possessori di carta MediaWorld riceveranno un punto per ogni euro speso (occhio perché con alcuni prodotti i punti si moltiplicano). Inoltre, con il servizio IChange, MediaWorld supervaluta il vostro smartphone usato. Tasso zero su TV e grandi elettrodomestici (anche da incasso) a partire da 199€. Per il resto dei prodotti vi invitiamo a sfogliare il volantino completo.

Volantino Expert

Resiste ancora per questa settimana il volantino Expert "Esperti di pallone". Fino al 26 giugno una valanga di offerte riservate ai possessori di carta My Expert. Inoltre, potrete pagare i vostri acquisti in comode 10 o 20 rate mensili a tasso zero. Occhio allo speciale "Selection Expert" (con le migliori soluzioni per la mobilità elettrica) e allo speciale "Clima da Esperti" (scegliendo un climatizzatore ad alta efficienza potrete usufruire della detrazione del 50% o 65%). In più, c'è un pallone in regalo! Vi lasciamo il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

Volantino Trony

Valido ancora per pochi giorni (a livello nazionale, in Trentino, in molte zone del nord e del centro Italia, in Veneto, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) il volantino Trony "Sottocosto". Fino al 23 giugno troverete in sottocosto un po' di tutto. Date un'occhiata anche agli speciali clima, Apple e pausa caffè. Ma a spiccare sono le promo sui TV LG e Philips Ambilight (attenti ai rimborsi). Trony vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode 10 o 20 rate mensili a tasso zero (con primo pagamento ad ottobre 2024). Per il resto dei prodotti vi lasciamo il volantino completo.

