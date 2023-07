Volantini settimanali al 28 luglio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Tanti volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Troverete vari prodotti tech in offerta e qualche promo interessante (alcune più di altre). Per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con i link ai volantini completi. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Volantino Unieuro

"Sottocosto" è uno dei volantini Unieuro attivi questa settimana. Troverete smartphone, smartwatch, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti (attenzione, perché non tutti i prodotti sono in sottocosto). Diversamente "Speciale Games" sconta console, giochi e qualche accessorio gaming (attenti a PlayStation 5 finalmente in vendita a 449€). Vi lasciamo i link per entrambe le promo. Volantino Unieuro "Sottocosto" fino al 30 luglio

Volantino Unieuro "Speciale Games" fino al 24 luglio

Volantino MediaWorld

Volantino Expert

Il volantino Expert attivo questa settimana si firma "Proteggi la tua estate". Troverete smartphone, smartwatch, portatili, TV, accessori, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti. Occhio ai sottoprezzo, da non confondere con i sottocosto! Per il volantino completo vi basterà cliccare su questo indirizzo.

Volantino Euronics

Volantino Trony

Tra i volantini Trony attivi questa settimana abbiamo "Più prendi meno spendi" promo valida fino al 27 luglio in tante regioni del Nord e del Centro Italia, "Tasso zero" fino al 2 agosto in Calabria e Sicilia e "Prezzi bassi sempre" fino al 6 agosto in Campania. Inoltre, continua (fino al 31 luglio) la promo "Prendi 3 paghi 2" a livello nazionale, in Trentino, Toscana e Sardegna. Per consultare tutti i volantini citati vi basterà cliccare su questo indirizzo.

Volantino Xiaomi