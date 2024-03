Volantini settimanali al 29 marzo: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Eccoci qui come ogni fine settimana con la nostra raccolta volantini. A seguire tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store valide fino al 29 marzo. Per la prossima settimana troverete una varietà di prodotti tech in offerta, promozioni da leccarsi i baffi come la "Prendi 3 paghi due" da Trony, buoni sconto, rateizzazioni a tasso zero e chi più ne ha più ne metta. Come al solito abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. Vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Resiste ancora per questa settimana il volantino Unieuro "Passa al nuovo!". Fino al 28 marzo troverete smartphone, tablet, portatili, TV ed elettrodomestici in offerta. Per rispolverare la vostra stanca memoria, con "Passa al nuovo" potrete restituire il vostro usato e ricevere fino a 300€ di rimborso per il vostro nuovo TV (con una spesa minima di 349€) e risparmiare fino a 700€ sul vostro nuovo smartphone (promo su Samsung Galaxy S22 Ultra). Per saperne di più, date un'occhiata al nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Euronics

Il nuovo Volantino Euronics da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Tufano si firma "Sorprese Tech" e offre sconti a volontà, rateizzazioni a tasso zero e una succulenta promo "più spendi e più risparmi". Andiamo a spiegare la promozione: con una spesa minima di 450€ potrete ricevere fino a 50€ di sconto in cassa, diversamente con una spesa massima di 2100€ potrete ricevere fino a 500€ di sconto in cassa. Attenti alle offerte riservate agli iscritti Star Club. Ecco a voi il nostro articolo dedicato al volantino.

Volantino MediaWorld

Per questa settimana è ancora valido il volantino MediaWorld "Eco Tech" (esattamente fino al 24 marzo). Ricordiamo brevemente cosa riserva il volantino: una varietà di prodotti in offerta, ritiro e valutazione di dispositivi tech usati, più finanziamenti su misura. Occhio agli smartphone, smartwatch, PC, tablet, console e fotocamere contrassegnati dal bollino verde "Supervalutazione". Leggete il nostro articolo dedicato alla promozione.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert "Expertissimi della convenienza" porta in tavola una varietà di prodotti in offerta tra cui tanti elettrodomestici di grandi dimensioni, portatili, TV, smartphone, giochi, console, più qualche accessorio. Attenzione, perchè Expert supervaluta il vostro smartphone usato e vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti di primavera in comode rate mensili. Vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Trony