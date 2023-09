Volantini settimanali al 29 settembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Vi anticipiamo che troverete tanti prodotti tech in offerta, dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, qualche promo interessante (come spedizioni gratuite o rate a tasso zero), più qualche imperdibile novità (occhio perché è arrivato iPhone 15/15 Pro e Apple Watch Series 9). Ad ogni modo, per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Il volantino Unieuro disponibile questa settimana si firma "Passione casa" e sarà valido fino al 5 ottobre. A dispetto del nome, questa promo non comprende solo articoli per la casa (piccoli e grandi elettrodomestici), ma anche portatili, smartphone e smartwatch (tra cui iPhone 15/15 Pro e Apple Watch Series 9), console, biciclette e monopattini elettrici, più tanti accessori tech gaming e non. Questo indirizzo vi condurrà al volantino completo (date un'occhiata anche a "Speciale Apple").

Volantino Euronics

Vediamo subito i volantini Euronics attivi questa settimana: "Tutti sotto ... Prezzi al costo" da Nova (occhio a PlayStation 5 + controller dual sense a 549€ circa), "Più acquisti più risparmi" da CDS, "Tecnofollie" da Dimo, "Buoni acquisto" da La Via Lattea, "Prezzi fortissimi" da Bruno (all'interno del volantino trovate anche "Speciale elettrodomestici da incasso" e "Speciale climatizzatori"), "Minirate tutto per tutti" da SIEM (piccole rate per 21 mesi) e "Prezzi stellari" da Tufano. Per saperne di più vi basterà cliccare su questo indirizzo.

Volantino MediaWorld

Volantino Expert

Il volantino Expert "Rottamazione Green Tech" va dritto al punto: scegliere un elettrodomestico di nuova generazione conviene! Inoltre, c'è una bel regalo per chi acquista un elettrodomestico Samsung tra quelli selezionati. Non mancano TV, smartphone, smartwatch e portatili a prezzi convenienti. Per di più, i prodotti più costosi potrete pagarli in comode rate mensili. Per il volantino completo vi basterà cliccare questo indirizzo.

Volantino Trony

Tanti volantini Trony attivi questa settimana. "Mi illumino con Trony" (in abbinata, con una spesa minima di 499€, l'originale lampada portatile e ricaricabile Ofelia Zafferano), "Grande Qualità" in Sardegna, "Sottocosto e sconti fino al -50%" in tante regioni del Nord e del Centro Italia e "Tasso zero" in Calabria e Sicilia. Fino al 27 settembre troverete tantissimi prodotti tech in sconto e rateizzazioni (da 6 a 20 rate mensili) a tasso zero. Vi lasciamo il link per i volantini completi.

Volantino Xiaomi