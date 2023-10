Volantini settimanali al 3 novembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Come ogni venerdì, anche oggi ci siamo prodigati a raccogliere in un solo articolo tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi per la prossima settima. Fino al 3 novembre ne avrete di offerte da spulciare e di prodotti da valutare. Sconti da brivido per celebrare Halloween anche nel mondo della tecnologia: smartphone, tablet, portatili, piccoli e grandi elettrodomestici, più qualche promo interessante sui TV. Per comodità nostra e vostra abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Con il nuovo volantino Unieuro "Halloween Days" si rinnova la promo della scorsa settimana sui TV: acquistando un TV di qualsiasi marca (da 349€ a 1699€) verrà ritirato il vostro usato e potrete anche ottenere fino a 300€ di rimborso. Non manco le novità: Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, più tutti i nuovi prodotti appartenenti alla famiglia Google Pixel. Qualora questa promo non dovesse bastarvi, date un'occhiata agli speciali presenti nell'articolo dedicato al volantino.

Volantino Euronics

Vecchie e nuove promo nei volantini Euronics di questa settimana. Resistono "Facciamo a metà" da CDS, "Prezzi fortissimi" da Dimo e "Convenienza garantita" da SIEM con i loro smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici in offerta. Ma vediamo cosa c'è di nuovo: "Prezzi stregati" da La Via Lattea e "Prezzi fuori di zucca" da Bruno, in più si rinnova "Tutti sotto ... Prezzi al costo" da Nova. Tra le pagine dei nuovi volantini a spiccare sono le promo "No IVA" e "Il vero sconto IVA" valide entrambe su tutti i TV Samsung. Il nostro articolo dedicato vi chiarirà ogni dubbio.

Volantino MediaWorld

Con il nuovo volantino MediaWorld "Tecnologia da brivido" lo store entra nel mood Halloween con i suoi prodotti tech dai prezzi convenienti. Fino al 31 ottobre troverete in offerta praticamente di tutto: smartphone, portatili, tablet, accessori, TV, soundbar, droni, piccoli e grandi elettrodomestici. Occhi ben aperti sui bollini "consegna inclusa" e "offerte riservate ai possessori di carta MediaWorld Club". Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert si firma "Orange Week" e con le sue offerte su telefonia e informatica, più una promo interessante sui prodotti Samsung, Rowenta e Moulinex, festeggia il suo personale Halloween. Con l'acquisto di un prodotto Samsung, Rowenta e Moulinex appartenente alla "best selection", potrete ricevere subito un Gift Card (da 5€ fino a 200€). Tra un'offerta e l'altra accogliamo anche Realme 11 5G. Ecco a voi il nostro articolo con volantino completo.

Volantino Trony

Novità e rinnovi anche per i nuovi volantini Trony! Torna "Raddoppia lo sconto" in Veneto (fino al 1° novembre) e in Campania (fino al 31 ottobre). Vediamo cosa c'è di nuovo: "Il regalo lo scegli tu" in Calabria e Sicilia, e "Black Fan" in tante regioni del Nord e del Centro Italia. Vari prodotti in offerta tra cui smartphone, portatili, TV ed elettrodomestici. Di seguito il nostro articolo dedicato alle tre promo.

Volantino Xiaomi