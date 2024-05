Volantini settimanali al 31 maggio: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Eccoci qui come ogni fine settimana con la nostra raccolta volantini! A seguire tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attive fino al 31 maggio. Piccolo spoiler, per la prossima settimana troverete sconti, rateizzazioni a tasso zero, valutazioni e ritiro dell'usato, più qualche promozione sui TV in vista degli Europei 2024. Vi invitiamo a proseguire con le categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Resta attivo ancora per questa settimana il volantino Unieuro "Cogli il meglio della tecnologia". A brillare è la promozione sugli smartphone: con il programma UniUpgrade potrete restituire il vostro vecchio smartphone e risparmiare sul vostro nuovo acquisto (anche per iPhone e iPad). Succulenti omaggi in seguito all'acquisto di uno smartphone Samsung. Interessante la modalità di pagamento 20 x 23: il prezzo diviso 20, pagamento in 23 rate! Sfogliando il volantino completo troverete anche uno "Speciale elettrodomestici da incasso" e un'offerta lancio per Huawei Watch Fit 3.

Volantino Euronics

Partono oggi i nuovi volantini Euronics ricchi di offerte speciali, promozioni riservate, prodotti in sottocosto e rateizzazioni a tasso zero. Abbiamo "Occasioni da goal" da Nova, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno, più "Sottocosto e occasioni da goal" da CDS (entrambi validi fino al 5 giugno). Succulenti omaggi in seguito all'acquisto di un Samsung Galaxy. Occhio alle offerte riservate agli iscritti "Star Club". Per saperne di più vi lasciamo il nostro articolo dedicato alle promo.

Volantino MediaWorld

Il nuovo volantino MediaWorld "Immagina l'emozione degli Europei", valido fino al 30 maggio, porta in tavola una promozione interessante: acquistando uno dei prodotti selezionati all'interno del volantino (soprattutto TV, ma anche smartphone, portatili ed elettrodomestici) riceverete in regalo Sky! Ma non è finita qui perché con il sevizio IChange, MediaWorld supervaluta il vostro smartphone usato. Per saperne di più, vi lasciamo il volantino completo.

Volantino Expert

Resiste ancora per questa settimana il volantino Expert "Sintonizzati sulla convenienza", valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER. Sfogliando il volantino completo troverete un'interessante promozione sui TV: scegliendo un grande TV tra quelli selezionati potrete pagarlo in comode 20 rate a tasso zero. Inoltre, acquistando uno smartphone Samsung riceverete degli incredibili omaggi.

Volantino Trony

All'interno del volantino Trony "Cambia TV, fai goal", valido fino al 13 giugno, troverete un'interessante promozione sui TV. Vediamo subito in cosa consiste: acquistando un TV tra quelli evidenziati nei vari punti vendita, avrete il ritiro a casa del vostro usato e potrete ottenere fino a 300€ di valutazione. Ma non è finita qui, perché all'interno del volantino completo troverete una varietà di smartphone, portatili, accessori ed elettrodomestici acquistabili in comode 20 rate mensili a tasso zero.