Volantini settimanali al 4 agosto: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Questa settimana tanti volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store ricchi di offerte interessanti. Troverete vari prodotti tech a prezzi convenienti, più qualche promo carina da prendere in considerazione.

"Proteggi la tua estate" è il volantino Expert attivo questa settimana. Fino al 29 luglio troverete, sia online che in negozio, smartphone, smartwatch, portatili, TV, accessori, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta. Attenzione a non confondere i sottoprezzo con i sottocosto! Per il volantino completo vi basterà cliccare su questo indirizzo.

I volantini Trony attivi questa settimana mettono in saldo vari prodotti tech e non solo (occhio alle promo). Abbiamo "Tasso zero" in Calabria e Sicilia, "Prezzi bassi sempre" in Campania e "Prendi 3 paghi 2" a livello nazionale, in Trentino e Toscana. Inoltre, arriva il "Sottocosto" in Sardegna con tanti prodotti tech a prezzi convenienti. Abbiamo anche il "Meglio dei saldi" in Veneto con sconti fino al 50% e "Raddoppia lo sconto" al momento valido solo online. Per i volantini completi vi basterà cliccare questo indirizzo.

