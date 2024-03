Volantini settimanali al 5 aprile: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Concludiamo la settimana con la nostra raccolta volantini . Di seguito tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store valide fino al 5 aprile . Piccolo spoiler: la prossima sarà una settimana ricca di offerte tech e promozioni dal contenuto interessante come la " Prendi 3 paghi due " da Trony o " Cambia il tuo vecchio PC " da Unieuro . Per agevolarvi abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini.

Volantino Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro " Cambia il tuo vecchio PC! " mette sul piatto una varietà di dispositivi tech in offerta e una super promo sui PC. Fino all' 11 aprile potrete acquistare un PC fisso o portatile di qualsiasi marca (incluso Apple ) del valore minimo di 299€, e ricevere fino a 300€ di rimborso (oltre che il ritiro dell'usato direttamente da casa vostra).

Volantino Euronics

Ancora attivo per questa settimana il volantino Euronics da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Tufano firmato "Sorprese Tech". Fino al 3 aprile troverete sconti a volontà, rateizzazioni a tasso zero e una succulenta promo "più spendi e più risparmi". Andiamo a spiegare la promozione: con una spesa minima di 450€ potrete ricevere fino a 50€ di sconto in cassa, diversamente con una spesa massima di 2100€ potrete ricevere fino a 500€ di sconto in cassa. Occhio alle offerte riservate agli iscritti Star Club. Di seguito il nostro articolo dedicato al volantino.