Volantini settimanali al 6 ottobre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana raccolti in un solo articolo. Vi anticipiamo subito che sfogliando i volantini troverete tanti prodotti tech in offerta, rateizzazioni a tasso zero (con prima rata nel 2024), una moltitudine di speciali, più tante novità. Per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

"Passione casa" è il volantino Unieuro di questa settimana e sarà valido fino al 5 ottobre. Non lasciatevi ingannare dal nome perché questa promo, oltre ad articoli per la casa, comprende portatili, smartphone e smartwatch (tra cui iPhone 15/15 Pro e Apple Watch Series 9), console, biciclette e monopattini elettrici, più tantissimi accessori tech. Ecco a voi il volantino completo (al suo interno troverete anche "Speciale Apple").

Volantino Euronics

Il nuovo volantino Euronics, valido fino all'11 ottobre nei vari punti vendita dei gruppi Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno, si firma "Black Star". Vediamo subito cosa bolle in pentola: sconto IVA su grandi elettrodomestici e TV, rateizzazioni a tasso zero con prima rata a gennaio 2024, fino a 50€ di chashback per stampanti HP, più delle imperdibili novità (iPhone 15, Xiaomi 13T Series, i nuovi smartwatch Amazfit, Watch Ultra 2 e Watch Series 9, più EA Sports FC 24). Ecco a voi il nostro articolo dedicato.

Volantino MediaWorld

Resiste (ancora per poco) il volantino MediaWorld "Tutto Vero Tasso Zero". Fino al 29 settembre potrete pagare i vostri acquisti in comode rate a tasso zero con prima rata a partire da gennaio 2024! Inoltre, troverete smartphone (come Galaxy S23 Ultra e iPhone 14) a prezzi convenienti, più tanti notebook, tablet, smarwatch, TV, monitor ed elettrodomestici. Vi lasciamo il link per il volantino completo.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert si firma "Il buongiorno si vede dal sottocosto" e offre tanti smartphone e smartwatch, portatili e TV, cuffie e auricolari, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti. Non lasciatevi sfuggire le novità: Xiaomi 13T Series, iPhone 15, Apple Watch Serie 9, Watch 3 Active, più EA Sports FC 24 (disponibile dal 29 settembre nei negozi e online). Per saperne di più, sfogliate il volantino completo.

Volantino Trony

Il nuovo volantino Trony "Raddoppia lo sconto" sarà valido per la maggior parte dei punti vendita Trony fino al 18 ottobre. Vediamo subito in cosa consiste la promo: acquistando 2 prodotti, il meno caro sarà scontato del 35%, mentre acquistandone 3 il meno caro sarà scontato del 70%. Inoltre, all'interno di ciascun volantino troverete vari speciali (telefonia, games, tempo libero e mobility, informatica e stampanti, più l'immancabile Speciale Apple). Date un'occhiata al volantino completo.

Volantino Xiaomi