Volantini settimanali al 6 settembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Come ogni fine settimana, vi presentiamo la nostra raccolta completa di volantini per non perdere nessuna delle migliori offerte disponibili in queste ultime giornate di agosto. Di seguito troverete tutte le promozioni attive di Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store. Piccolo spoiler: buona parte delle iniziative promozionali strizzano l'occhio al Back to School, dunque troverete ottimi affari su PC, notebook e tablet, ma occhio perché vi aspetta un'ampia e varia gamma di dispositivi tecnologici in offerta. Non vi resta che esplorare le varie categorie dedicate a ciascun negozio con i link diretti ai volantini.

Volantino Unieuro

Gli sconti del recente volantino Unieuro offrono diverse opportunità di risparmio per chi desidera acquistare un nuovo PC, visto che il tema è il classico "Back to School". Infatti, fino al 5 settembre 2024, Unieuro propone promozioni su numerosi notebook, oltre a svariati ribassi speciali su altri dispositivi tecnologici ed elettrodomestici. Non perdete il nostro speciale dedicato al volantino completo, nel quale vi illustriamo anche il funzionamento del rimborso per chi acquista un nuovo computer, Apple compresa.

Volantino MediaWorld

Proseguiamo con il volantino MediaWorld, il cui fulcro è quello relativo alla possibilità di ottenere una gift card in omaggio con l'acquisto di un PC: ci sono sia notebook, sia PC fissi e all-in-one, anche se a onor del vero gli affari migliori sono più che altro sui computer portatili. L'iniziativa promozionale è molto ghiotta ed è imperdibile per chi è alla ricerca di un nuovo notebook per il lavoro, lo studio o il tempo libero: vi lasciamo il volantino completo pronto da sfogliare, attivo fino al 1° settembre 2024.

Volantino Euronics

Anche i volantini Euronics si lanciano nel Back to School, anche se in modo diverso dalle altre catene. Il punto forte di questa promozione è il tasso zero, ma non mancano offerte allettanti sui prodotti Dyson: ad esempio, il Dyson V15 Detect Absolute è in vendita a 599€ invece di 799€, con la possibilità di suddividere il pagamento in 10 rate da 59,90€. Ottimo anche il Dyson V8 Absolut in ribasso speciale, proposto a 399€ anziché 499€. Entrambi gli aspirapolvere possono essere acquistati con consegna gratuita, nel caso preferiate ordinarli online. Ecco qui tutti i volantini completi pronti da sfogliare, validi fino all'11 settembre 2024.

Volantino Expert

Le nuove offerte speciali del volantino Expert "Tech to School", valide fino al 4 settembre 2024, non prevedono classici rimborsi o gift card con l'acquisto di un PC nel periodo di rientro a scuola, bensì una stampante multifunzione e l'abbonamento a Microsoft 365 Personal per un valore di circa 129€ di omaggi comprando uno dei PC segnalati nel volantino. Chiaramente le offerte non si limitano al solo ambiente informatico, visto che c'è un po' di tutto: date un pure un'occhiata alla versione completa!

Volantino Trony

Il nuovo volantino Trony, valido fino al 12 settembre 2024, presenta una delle promozioni più apprezzate in assoluto dai suoi clienti: acquistando due prodotti, il meno caro lo si paga la metà, e dunque sarà scontato del 50%. L'offerta di Trony è perfetta per chi ha in programma grandi acquisti, perché consente di risparmiare sull'acquisto combinato di due elettrodomestici, o di una combinazione di TV e soundbar, giusto per citare un esempio: in ogni caso, vi lasciamo il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Xiaomi

Vi segnaliamo infine che il volantino Xiaomi "Wearable summer" sta per terminare (scade il 31 agosto 2024), ma vale la pena dare nuovamente un'occhiata prima che finisca. Con i saldi smartphone potrete risparmiare fino a 200€ sul vostro nuovo dispositivo, e ci sono sconti fino al 60% per i prodotti Smart Home, compresi quelli per la cura della persona come spazzolini elettrici, bilance e asciugacapelli. Per il resto dei prodotti dell'ecosistema Xiaomi vi lasciamo il volantino completo.