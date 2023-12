Volantini settimanali all'8 dicembre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store per questo Natale le trovate proprio qui in questa raccolta volantini valida fino all'8 dicembre 2023. Ogni store nel suo piccolo ha pensato a come agevolarvi nelle vostre spese natalizie: sconti, rateizzazioni a tasso zero con pagamenti a Pasqua 2024, più promozioni di vario genere (come la conosciutissima "Il meno caro lo paghi la metà"). Per comodità nostra e vostra abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Il nuovo volantino Unieuro "Anticipa il Natale" con sconti e rateizzazioni a tasso zero su tantissimi prodotti tech! Tra i prodotti da acquistare in comode rate mensili a tasso zero abbiamo iPhone 15 a 899€, Galaxy S23 a 729€, Xiaomi 13T a 499€, Samsung Watch6 a 349€ e MacBook Air M1 a 949€. All'appello non mancano tantissimi TV e un vasto assortimento di elettrodomestici piccoli e grandi (alcuni anche con "consegna gratuita"). Di seguito il nostro articolo dedicato al volantino.

Volantino Euronics

I nuovi volantino Euronics vanno oltre il Black Friday e anticipano il Natale con le loro offerte speciali. "Oltre il Black Friday" da Nova offre sconti su tantissimi prodotti tech. Con "Risparmia oggi e paga dopo Pasqua" da CDS potrete pagare i vostri acquisti in comode rate mensili a tasso zero. Dimo "Anticipa il Natale" con il suo piccolo volantino. Da Bruno invece riceverete 20€ di buono sconto ogni 100€ di spesa. Abbiamo anche "Buon Euronics Good Price" La Via Lattea e il volantino da Tufano che festeggia ancora per pochi giorni il Black Friday. Qui trovate tutti i volantini appena citati pronti da sfogliare.

Volantino MediaWorld

In questo nuovo volantino MediaWorld firmato "Scegli il tuo regalo tech" troverete un po' di tutto, non solo prodotti tech! Tante idee regalo da prendere in considerazione: smartphone, tablet, accessori tech (mouse, tastiere, cuffie, SSD, Hard Disk e così via) e non (borse e zaini notebook e giochi per bambini), fotocamere ed elettrodomestici. Occhio alle novità nel volantino: PS5 Slim seguita da Galaxy SmartTag2.

Volantino Expert

Expert entra nel vivo delle festività natalizie con il suo nuovo volantino "Orange Christmas" ricco di portatili, smartphone, smartwatch, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta. Vediamo le promo: acquistando un nuovo Galaxy Z Flip5, Z Fold5, S23 Ultra, S23+, S23 potrete ricevere fino a 700€ di valutazione, più 200€ di supervalutazione. In più, 50€ di cashback in seguito all' acquisto di Rowenta X-FORCE Flex. Ecco a voi il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

Volantino Trony