Volantini settimanali all'8 marzo: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Come al solito concludiamo la settimana con la nostra raccolta volantini! Di seguito tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attive fino all'8 marzo. Piccolo spoiler: tanti prodotti tech in sconto e acquistabili in comode rate mensili a tasso zero, più una varietà di promozioni su smartphone ed elettrodomestici. Per comodità abbiamo creato delle categorie dedicate a ciascuno store con link diretti ai volantini. Le offerte di questa settimana profumano già di primavera! A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.

Volantino Unieuro

Le offerte del nuovo volantino Unieuro "Marzo ti sorprende a tasso zero" sono su una varietà di prodotti tech, tra cui smartphone, TV, portatili ed elettrodomestici. La promo sarà valida fino al 14 marzo, quindi affrettatevi. All'interno del volantino troverete anche una golosa promozione valida su Samsung Galaxy S23 e S24 Series, Z Flip5 e Z Fold5 (con Galaxy Watch, Tab e Buds 2 Pro in omaggio). Ecco a voi il nostro articolo dedicato.

Volantino Euronics

I nuovi volantini Euronics "Star Days" da Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano profumano di primavera! Fino al 20 marzo troverete sconti, rateizzazioni a tasso zero, promo su Samsung Galaxy S24 Series e Xiaomi 14 (omaggi e supervalutazioni), buoni acquisto e cashback per smartphone e portatili, più tanti LEGO floreali. Per saperne di più, ecco a voi il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino MediaWorld

Attivo (ancora per poco) il volantino MediaWorld "Tech Mania" con al suo interno il meglio della tecnologia a prezzi convenienti. Vi anticipiamo qualche prodotto: Galaxy S23 a 799€, iPhone 14 a 749€, Galaxy Watch 6 a 229€ e Apple Watch SE a 269€. Sconti per TV Hisense, LG e Samsung, piccoli e grandi elettrodomestici, più qualche prodotto per la cura della persona. Di seguito il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Expert

Restano attive ancora per questa settimana le offerte speciali del volantino Expert "La convenienza è orange". Fino al 6 marzo tanti smartphone, portatili, una valanga di TV ed elettrodomestici, tablet, accessori e prodotti per la cura della persona, tutti a prezzi convenienti. Inoltre, Expert vi offre la possibilità di pagare in comode rate mensili i vostri acquisti. Ecco a voi il volantino completo valido nei punti vendita Expert dei gruppi DGgroup e GAER.

Volantino Trony