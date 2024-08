Volantini settimanali al 9 agosto: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

Non potete perdervi le caldissime offerte estive dei maggiori store online italiani, ben rappresentate dai tanti volantini già disponibili negli ultimi giorni. In questo articolo abbiamo raccolto tutti i volantini di Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert e Trony, validi per le prossime settimane e in alcuni casi anche fino alla fine del mese. Le proposte per il risparmio sui migliori prodotti tech sono molto interessanti, dunque approfondiamo insieme gli sconti più imperdibili. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

Partiamo col volantino Unieuro e con il ritorno della celebre promozione "Il vero fuoritutto". La formula in questo caso è molto semplice: fino al 13 agosto trovate sconti diretti su tantissimi prodotti di alto livello, con una buona varietà di notebook, televisori, domotica e smartphone di ultima generazione. Occhi puntati soprattutto su Galaxy S24, Realme 12, OPPO Reno 12. Per scoprire tutti i prezzi potete sfogliare il volantino completo.

Volantino Euronics

Sono diverse le promozioni che fioriscono sui volantini Euronics validi fino al 21 agosto. Non solo i classici nomi del "Sottocosto" e dello "Svuota tutto", ma anche offerte più creative come il "Sotto Agosto" e il "Prendi e scappa in vacanza". Al netto dei nomi, potete sfruttare prezzi allettanti sul meglio del catalogo dei diversi gruppi di negozi della costellazione di Euronics. Da segnalare smartphone come Honor 200, OPPO Reno 12 e iPhone 15, più tagli di prezzo fino al 40% su televisori e domotica. Scoprite tutte le promozioni nei volantini completi su questa pagina.

Volantino MediaWorld

L'aria di Olimpiadi colpisce anche il nuovo volantino MediaWorld, che non a caso propone la promozione "Tech da record" fino al 9 agosto. Il menu è molto ricco tra sconti per smartphone, smartwatch, portatili, monitor, TV, piccoli e grandi elettrodomestici. In particolare si fanno notare i portatli MacBook Air M1, ASUS Vivobook, Lenovo Tab M11. Niente male anche i prezzi dei prodotti per la pulizia, a cominciare dal popolarissimo Dyson V10 Absolute. Qui c'è il volantino completo per poter approfondire ogni sconto.

Volantino Expert

Il nuovo volantino Expert, valido nei punti vendita dei gruppi DGgroup e GAER, si firma "Sottocosto" anche se porta in tavola una quantità interessante di "Sottoprezzi". All'interno del volantino troverete una valanga di smartphone, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici in offerta. Inoltre, Expert supervaluta il vostro smartphone usato e vi offre la possibilità di pagare i vostri acquisti in comode rate mensili. Vi rimandiamo al volantino completo per ulteriori informazioni.

Volantino Trony

Sono quasi tutti all'insegna del Black Friday estivo, declinato in diverse denominazioni, i nuovi volantini Trony attivi fino al 21 agosto. Che siano parte del "Black Summer a Tasso Zero", del "Sottocosto" o de "Il meglio dei saldi", le offerte dei negozi Trony promettono di farvi risparmiare molto sui prezzi finali di ciascun prodotto. Tra le categorie da tenere in considerazione più delle altre ci sono televisori e elettrodomestici. Date un'occhiata ai tanti volantini completi nel nostro articolo.