Volantini settimanali al 13 ottobre: tutte le offerte Unieuro, MediaWorld, Expert, Euronics e Trony

In questo articolo abbiamo raccolto tutti i volantini Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Xiaomi Store attivi questa settimana. Sfogliando i volantini troverete vari prodotti tech in offerta, più tantissime novità (tra cui iPhone 15, Xioami 13T Series e Google Pixel 8). Per facilitarvi le cose, per ogni catena abbiamo creato una sezione dedicata con link diretti ai volantini. A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili. Canale Telegram Offerte

Volantino Unieuro

"Sottocosto" è il nuovo volantino Unieuro di questa settimana e sarà valido fino al 15 ottobre. Un sottocosto conveniente ma limitato (la promo sarà valida solo su alcuni prodotti e per un numero limitato di questi), ma ricco di imperdibili novità tra cui iPhone 15/15 Pro, Amazfit Balance, Cheetah R e Bip 5, Nintendo Switch OLED edizione Mario, più Xiaomi 13T Series e Google Pixel 8. Ecco a voi il volantino completo.

Volantino Euronics

Resiste ancora per questa settimana il volantino Euronics "Black Star" valido fino all'11 ottobre nei vari punti vendita dei gruppi Nova, CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM e Bruno. Vediamo subito cosa offre: sconto IVA su grandi elettrodomestici e TV, rateizzazioni a tasso zero con prima rata a gennaio 2024, fino a 50€ di chashback per stampanti HP, più delle imperdibili novità (iPhone 15, Xiaomi 13T Series, i nuovi smartwatch Amazfit, Watch Ultra 2 e Watch Series 9, più EA Sports FC 24). Vi lasciamo il nostro articolo dedicato.

Volantino MediaWorld

Parte oggi il nuovo volantino MediaWorld "Sottocosto" Fino al 15 ottobre troverete smartphone, tablet, smartwatch, portatili, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori gaming e non, console in offerta. Attenti perché la promo sarà valida solo su alcuni prodotti e per un numero limitato di questi! Spiccano Samsung Galaxy S22 a 499€, iPhone 13 e 14 rispettivamente a 679€ e 799€. Ecco a voi il nostro articolo dedicato alla promo.

Volantino Expert

Da Expert "Il buongiorno si vede dal sottocosto". Un volantino Expert ricco di smartphone e smartwatch, portatili e TV, cuffie e auricolari, biciclette e monopattini elettrici, piccoli e grandi elettrodomestici a prezzi convenienti. Date un'occhiata anche alle novità: Xiaomi 13T Series, iPhone 15, Apple Watch Serie 9, Watch 3 Active, più EA Sports FC 24 (disponibile dal 29 settembre nei negozi e online). Per approfondire la promo, sfogliate il volantino completo.

Volantino Trony