I gruppi Euronics coinvolti in questa iniziativa coprono praticamente tutta Italia, con nomi come CDS, Dimo, SIEM, Bruno e altri ancora che spiccano tra le proposte. Per facilitare la consultazione, abbiamo creato delle gallerie in calce all'articolo da cui potrete sfogliare i vari volantini, ciascuno diverso in base al gruppo di appartenenza.

Come menzionato in precedenza, il punto forte di questa promozione è il tasso zero, ma non mancano offerte allettanti sui prodotti Dyson: ad esempio, il Dyson V15 Detect Absolute è in vendita a 599€ invece di 799€, con la possibilità di suddividere il pagamento in 10 rate da 59,90€. Ottimo anche il Dyson V8 Absolut in ribasso speciale, proposto a 399€ anziché 499€. Entrambi gli aspirapolvere possono essere acquistati con consegna gratuita, nel caso preferiate ordinarli online.

