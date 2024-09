Volantini Euronics fino al 9 ottobre: iPhone 16 e super sconti attivabili con un clic

Si chiama "Black Star" la promozione nei nuovi volantini Euronics CDS, Dimo, La Via Lattea, SIEM, Bruno e Tufano, la quale sarà valida fino al 9 ottobre 2024 con una serie di prodotti tech scontati in esclusiva per i possessori della carta Star Club.

A seguire vi anticipiamo qualche articolo in sconto, con i prezzi decurtati visibili agli iscritti del sito, mentre in basso analizziamo l'iniziativa più da vicino, con i relativi volantini da sfogliare.