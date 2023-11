Volantino Euronics fino al 15 novembre: il Black Friday con Dyson e Samsung è "una svolta"!

I volantini Euronics entrano nel vivo del Black Friday 2023 : tutti i vari gruppi sparsi per l'Italia si sono uniti sotto un unico tetto per proporre le loro promozioni dell'attesissimo Venerdì Nero . I volantini saranno validi fino al 15 novembre 2023 , praticamente pochi giorni prima dell'effettivo inizio della più calda settimana di offerte dell'anno. Di seguito trovate un piccolo anticipo sui prodotti più interessanti in sconto, disponibili anche online.

Oltre a molti prodotti di prima fascia in sconto, quali Dyson V12 e i TV QLED di Samsung, Euronics ripropone alcune delle sue iniziative promozionali viste nelle scorse settimane. Da SIEM c'è il "più acquisti più risparmi", con uno sconto immediato alla cassa in base alla spesa sostenuta, mentre in tutti gli Euronics ci sono delle agevolazioni per l'acquisto a rate.

Nelle gallerie in basso trovate tutti i volantini Euronics completi per i gruppi citati all'inizio. Vi consigliamo di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.

