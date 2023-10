Da MediaWorld e Unieuro arriva il "Sottocosto" conveniente ma limitato!

Tra i prodotti in "Sottocosto" spiccano da MediaWorld Samsung Galaxy S22 a 499€, iPhone 13 e 14 rispettivamente a 679€ e 799€, Honor Magic5 Lite a 249€ e Galaxy Tab A8 a 169€. Mentre da Unieuro abbiamo Samsung Glaxy S23 Ultra a 999€, Galaxy A54 a 389€, Redmi 12C a 79€. Una promo completa a 360° che non trascura i prodotti gaming: per entrambi gli store troverete Nintendo Switch OLED a 299€, più il Bundle PlayStation5 + FC24 499€. Non mancano interessanti novità sparse qua e là per i volantini: Huawei Freebuds SE 2, Huawei Watch GT 4, Forza Motorsport 8, Assassin's Creed Mirage, Detective Pikachu Il Ritorno, Nintendo Switch OLED edizione Mario, più Xiaomi 13T Series e Google Pixel 8.

Per approfondire i volantini "Sottocosto" vi basterà visitare il sito MediaWorld e il sito Unieuro.

