Elettrodomestico nuovo? MediaWorld ha una valanga di offerte per voi!

I due nuovi volantini MediaWorld si firmano "La casa per me" e "Una cucina da sogno". Fino al 24 settembre troverete in offerta piccoli e grandi elettrodomestici utili alla vostra umile dimora, più qualche prodotto per la cura della persona. Di seguito un piccolo anticipo sui prodotti in sconto, disponibili anche online, e i volantini completi pronti da sfogliare.