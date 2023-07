MediaWorld vs Unieuro a tutto gaming: PS5, notebook, giochi e accessori in offerta!

Tra i prodotti da non lasciarsi scappare abbiamo sicuramente PlayStation 5, finalmente in sconto e venduta a 449€ da entrambi gli store. Approfittando del momento (nel senso buono ovviamente) MediaWorld e Unieuro mettono in saldo giochi come Resident Evil 4, Elden Ring, Call of Duty: Vanguard e Dead Island 2 (da Unieuro anche giochi PlayStation 4). Occhio a Spiderman 2 e Mortal Kombat 1 in preordine da MediaWorld. Offerte anche per Nintendo Switch e giochi. Diversamente da Unieuro, MediaWorld punta molto anche su portatili, monitor e accessori come sedie gaming, tastiere, mouse, controller e volanti PC delle aziende più rinomate (Logitech, Corsair, HP e Nacon).

Per approfondire la promozione del volantino MediaWorld "Gaming Experience" vi basterà cliccare su questo link, mentre questo è l'indirizzo per la promo del volantino Unieuro "Speciale Games".

