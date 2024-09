Volantini Trony al 26 settembre: tasso zero (anche) per Honor Magic V3 e preordine per iPhone 16

Vi presentiamo i nuovi volantini Trony ricchi di offerte speciali. All'interno troverete come sempre tantissimi prodotti dal prezzo conveniente, molti acquistabili in comode rate mensili a tasso zero o con la celebre promozione "Il meno caro lo paghi la metà". Tra un'offerta e l'altra troverete delle succulenti novità smartphone.

Vediamo i cavalli di battaglia di ogni singolo volantino:

" Voglia di caffè? Offre Trony " sarà valido a livello nazionale , in Trentino e Toscana fino al 25 settembre . La promo al suo interno è abbastanza semplice: con una spesa minima di 499€ potrete ricevere in vendita abbinata una macchina da caffè Illy con 68 capsule incluse (promo interessante soprattutto se tra i vostri nuovi acquisti c'è una macchina per il caffè). Inoltre, potrete pagare in comode rate mensili (anche a tasso zero ) con primo pagamento a gennaio 2025 .

In basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

