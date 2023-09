Volantini "Mi illumino con Trony" 14 - 27 settembre: in vendita abbinata una lampada è assicurata!

Parte oggi il nuovo volantino Trony "Mi illumino con Trony" ricco di prodotti in offerta, più una promo interessante. Fino al 27 settembre troverete una valanga di TV ed elettrodomestici, tanti prodotti per la cura della persona, più smartphone, smartwatch e portatili a prezzi convenienti.

Vediamo subito qualche prodotto interessante: Hero 12 Black a 449€, Dyson V8 a 299€, Realme C51 a 149€ e MacBook Air 15" M2 a 1499€. Inoltre, potrete ricevere fino a 500€ di rimborso con i nuovi TV OLED818 di Philips. Attenti alla promo Euro Cashback (valida per i TV Hisense). Per di più, in abbinata, con una spesa minima di 499€, l'originale lampada portatile e ricaricabile Ofelia Zafferano.

In basso trovate i volantini Trony "Mi illumino con Trony" in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione. Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

