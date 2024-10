Si inizia a sentire odore di Black Friday nell'aria con i volantini Trony. La nuova iniziativa, che sarà attiva da 17 al 30 ottobre 2024, si intitola "Black Fan" e vanta come sottotitolo "Anticipa il Black Friday", proprio per evidenziare che si tratta della prima infornata dell'ormai imminente periodo di offerte.

Non solo è possibile ricevere grossi sconti sui prodotti in promozione, ma sugli stessi è possibile anche avere delle agevolazioni per l'acquisto a rate.

Diamo un'occhiata alle regole dell'iniziativa:

Carta Fan Trony : è necessario possederla per usufruire degli sconti. Per ottenerla, basta effettuare un acquisto di almeno 1€ presso i punti vendita.

: è necessario possederla per usufruire degli sconti. Per ottenerla, basta effettuare un acquisto di almeno 1€ presso i punti vendita. Pezzi limitati : il volantino adotta la formula "Sottocosto", con pezzi promozionati limitati.

: il volantino adotta la formula "Sottocosto", con pezzi promozionati limitati. Tasso Zero in 20 mesi su tantissimi articoli, con TAN fisso 0% TAEG 0%.

su tantissimi articoli, con TAN fisso 0% TAEG 0%. Offerte diverse sul territorio: le promozioni sono diverse da regione a regione.

Vi invitiamo sempre a verificare le condizioni presso il vostro punto vendita di fiducia, ma in ogni caso in basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione: nei prossimi giorni ne spunteranno altri, dunque vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

A seguire vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori prodotti in sconto su Amazon e sugli altri store online più affidabili.