Volantini Trony al 16 ottobre: non aspettate, lo sconto IVA è più unico che raro!

Torna una delle promozioni più amate dai clienti della nota catena italiana: lo Sconto IVA nei nuovi volantini Trony. Questa iniziativa, attiva dal 26 settembre al 16 ottobre 2024, è perfetta per chi ha in previsione grossi acquisti, anche perché offre maggiore libertà di scelta rispetto ad un classico volantino.

Sui vari prodotti evidenziati è dunque possibile ricevere uno sconto pari all'importo dell'IVA, per un risparmio complessivo del 18,03% sul prezzo di listino.

Diamo un'occhiata alle regole dell'iniziativa:

Carta Fan Trony : è necessario possederla per usufruire dello sconto. È gratuita e richiedibile nei punti vendita.

: è necessario possederla per usufruire dello sconto. È gratuita e richiedibile nei punti vendita. Importo minimo di spesa di 99€ : è facilmente raggiungibile se state cercando di acquistare prodotti come lavatrici, smartphone, tablet o smart TV.

: è facilmente raggiungibile se state cercando di acquistare prodotti come lavatrici, smartphone, tablet o smart TV. Offerte valide sul territorio: le promozioni sono pressoché identiche in tutti i negozi, con piccole variazioni legate a disponibilità o a promozioni locali.

Vi invitiamo sempre a verificare le condizioni presso il vostro punto vendita di fiducia, ma in ogni caso in basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

Per scoprire le promozioni dedicate ai punti vendita di altre regioni basta andare a questo indirizzo.

